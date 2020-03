(Ottawa) La femme de Justin Trudeau a contracté le nouveau coronavirus, forçant le premier ministre à se placer en quarantaine préventive pendant 14 jours.

Mélanie Marquis

La Presse

« Sophie Grégoire-Trudeau a subi un test pour la COVID-19 aujourd’hui. Ce test s’est avéré positif. Toujours selon les avis médicaux, elle demeurera donc en quarantaine pour une durée indéterminée. Elle se sent bien, prend toutes les précautions recommandées et ses symptômes demeurent faibles », a annoncé le bureau du premier ministre, jeudi soir.

« Les professionnels de la santé assureront le suivi nécessaire avec les personnes qui ont été en contact avec Sophie », a-t-on poursuivi dans le même communiqué.

Le premier ministre, pour sa part, est « en bonne santé et ne présente aucun symptôme ». Mais compte tenu des circonstances, il devra s’isoler, par mesure de précaution, pour une durée prévue de 14 jours.

« Toujours suivant l’avis des médecins, il ne subira pas de test à ce stade-ci puisqu’il ne présente aucun symptôme. Pour cette même raison, les médecins affirment qu’il n’y a pas de risque pour ceux qui ont été en contact avec lui récemment », a indiqué son bureau.

« Le premier ministre continuera d’assumer pleinement ses fonctions et s’adressera aux Canadiens demain », a-t-on signalé.

Il doit aussi s’entretenir par visioconférence avec les chefs autochtones et les premiers ministres des provinces et des territoires afin de faire le point sur la COVID-19 et « coordonner les actions pour protéger les Canadiens et limiter l’impact économique au pays ».

Justin Trudeau devait être l’hôte d’une réunion avec tous ces gens à Ottawa, jeudi et vendredi.

La rencontre au sommet avait cependant été annulée après qu’il eut été révélé que Sophie Grégoire-Trudeau ressentait des symptômes associés à la COVID-19, dont une « faible fièvre », à son retour d’un déplacement à Londres, au Royaume-Uni.

La principale concernée a voulu envoyer un message personnel via le communiqué transmis par le bureau du premier ministre.

« Je voudrais vous remercier pour tous vos bons mots d’encouragement qui ont su me réchauffer le cœur lors des derniers jours. Bien que je ressente quelques symptômes désagréables liés au virus, je me remettrai sur pied sous peu. Je me retrouve en quarantaine, mais rien de ma condition ne se compare au sort d’autres familles canadiennes dont la santé est affectée plus sérieusement », y lit-on.

« Nous avançons tous ensemble sur ce chemin pour un contrôle assidu de notre santé et je vous encourage à prendre connaissance des faits et de prendre votre santé au sérieux. Je pense à vous et je vous envoie tout mon courage (et des caresses de prompt rétablissement à distance!) Avec sincérité, Sophie », est-il écrit.

Plusieurs politiciens ont offert leurs meilleurs vœux à la femme du premier ministre sur Twitter, jeudi soir.

« Désolé d’apprendre que Sophie Grégoire-Trudeau est atteinte de la COVID-19. Jill et moi lui souhaitons un rétablissement rapide et nous pensons à elle et sa famille durant ces moments difficiles », a notamment exprimé le chef conservateur Andrew Scheer.

Le leader néo-démocrate Jagmeet Singh, qui est lui-même resté à la maison jeudi parce qu'il ne se sentait «pas bien», a écrit ceci: «J'envoie mes meilleurs vœux à Sophie et j'espère qu'elle se remettra rapidement. Et souhaitant bonne santé au premier ministre et à sa famille.»



On dénombrait au 12 mars un total de 138 cas confirmés du nouveau coronavirus à l’échelle du Canada, selon Santé Canada.