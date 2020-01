Financement du PLQ: «Cessez cette enquête!», dit l’avocat de Charest

(Québec) L’ancien premier ministre Jean Charest fait des reproches à l’Unité permanente anticorruption (UPAC) par la voix de son avocat et réclame la fin de l’enquête sur le financement du Parti libéral du Québec (PLQ) sous sa direction. Il soutient n’avoir rien à se reprocher et ignorer les pratiques de financement de son ami et ex-grand argentier du PLQ Marc Bibeau.