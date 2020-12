En entrevue de fin d’année avec La Presse Canadienne, M. Trudeau a défendu le bilan des libéraux en matière d’ouverture, mentionnant la publication de lettres de mandat des ministres et les efforts visant à rendre plus de données disponibles grâce à la restauration du questionnaire détaillé du recensement.

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau se dit déterminé à assurer la transparence au sein du gouvernement fédéral, mais il souligne que le fait d’être trop ouvert peut nuire à la capacité du gouvernement à composer avec des décisions difficiles.

Jim Bronskill

La Presse Canadienne

En entrevue de fin d’année avec La Presse Canadienne, M. Trudeau a défendu le bilan des libéraux en matière d’ouverture, mentionnant la publication de lettres de mandat des ministres et les efforts visant à rendre plus de données disponibles grâce à la restauration du questionnaire détaillé du recensement.

La Commissaire à l’information Caroline Maynard a critiqué le gouvernement Trudeau pour ne pas avoir fourni les ressources dont les ministères et organismes ont besoin pour répondre aux demandes du public en forte croissance en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Les modifications législatives apportées à la loi vieille de plusieurs décennies, un outil de reddition de comptes important, ont été largement qualifiées de timides. Certains ont même dit qu’il s’agissait d’un pas en arrière.

Le gouvernement a annoncé un examen complet de la loi en juin dernier, mais il n’a pas encore dit aux Canadiens comment ils peuvent faire connaître leur point de vue.

Le premier ministre a déclaré que son engagement en faveur de la transparence et de l’ouverture « va au cœur » de l’une des responsabilités de tout gouvernement.

Il a laissé entendre que les libéraux s’en tirent mieux que certains autres gouvernements, affirmant qu’il existe « une division entre les gouvernements qui croient en la transparence et ceux qui n’y croient toujours pas ».

« Mais comme nous le savons, le fonctionnement du gouvernement exige une combinaison d’ouverture, de responsabilité et de transparence, et d’une capacité à s’attaquer à des questions très difficiles d’une manière complète. »

Il a évoqué le principe du secret du cabinet qui permet aux ministres de lui dire librement ce qu’ils pensent sans qu’ils s’inquiètent des répercussions si le gouvernement ne choisissait pas l’option qu’ils privilégient.

La crainte d’un ministre d’être perçu comme étant en porte-à-faux avec le gouvernement « affaiblit en fait notre capacité d’avoir directement des délibérations très réelles sur toutes les voies potentielles afin que nous puissions choisir la meilleure », a déclaré M. Trudeau.

« Il y aura toujours un équilibre là-dessus. »

La prédécesseure de Mme Maynard, Suzanne Legault, avait dit aux députés en 2016 que la Loi sur l’accès l’information, qui exclut généralement les documents confidentiels du cabinet de la divulgation pendant 20 ans, est trop large et va au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger le processus délibératif ministériel.

Elle avait recommandé des changements qui permettraient de publier des informations purement factuelles ou contextuelles, des analyses de problèmes, des options de politiques publiques, et des dossiers datant de 15 ans ou plus.

Mme Maynard avait également réclamé en septembre une réduction des exceptions dans la loi, ce qui entraînerait la divulgation de plus d’informations liées au cabinet et d’avis confidentiels rédigés par des représentants du gouvernement.

En outre, Mme Maynard a indiqué qu’elle ferait pression pour une couverture plus large de la loi, qui ne s’applique pas à certaines agences fédérales telles que les cabinets de ministres.

Elle a exprimé l’espoir que le gouvernement ne se contente pas de peaufiner le système d’accès, mais « fasse vraiment de grands changements et des décisions audacieuses pour tout améliorer ».

Certaines agences fédérales ont utilisé la pandémie de COVID-19 « comme excuse » pour se soustraire à leurs obligations et quelques institutions ont même fermé complètement leurs bureaux d’accès, a-t-elle ajouté.