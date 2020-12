Palmarès des parlementaires

« Tous les députés auraient mérité de gagner »

C’est désormais une tradition. En fin d’année, La Presse présente son palmarès des parlementaires, où les députés de l’Assemblée nationale élisent celles et ceux qui se sont démarqués à Québec. Mais l’année 2020 n’a pas été de tout repos. Comme plusieurs travailleurs, les députés et leurs équipes ont été plus que jamais sollicités. Les élus qui s’illustrent en cette fin d’année ont tous le même souhait : remercier leurs collègues, les 125 qui siègent au Parlement, pour le travail accompli. Un dossier d’Hugo Pilon-Larose