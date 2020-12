Rencontre sur les transferts en santé

Un « rendez-vous manqué », estime François Legault

(Québec et Ottawa) François Legault qualifie la rencontre entre Ottawa et les provinces pour discuter d’une augmentation des transferts en santé de « rendez-vous manqué ». Si le gouvernement fédéral juge que le temps n’est pas opportun pour discuter de l’enjeu, Québec lui lance un avertissement : les provinces et les territoires « forment un front commun uni » et n’ont pas dit leur dernier mot.