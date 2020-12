(Québec) Québec lancera une étude de faisabilité pour évaluer l’utilisation de bracelets électroniques de type « anti-rapprochement » dans les cas de violence conjugale. Cette mesure fera partie d’un plan d’action sur cinq ans qui sera annoncé jeudi par le gouvernement Legault.

Fanny Lévesque

La Presse

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, et la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, dévoileront jeudi après-midi leurs orientations sur cinq ans pour s’attaquer à la violence conjugale. Une dizaine de mesures seront annoncées, notamment le financement aux maisons d’hébergement, des mesures touchant la justice et la famille.

Québec avait réservé un montant de 181 millions sur cinq ans dans le dernier budget Girard.

Le gouvernement Legault lancera donc une étude de faisabilité sur l’utilisation des bracelets électroniques pouvant signaler le rapprochement d’un individu soumis à une ordonnance du tribunal, par exemple. Il s’agit d’une technologie notamment utilisée en France.

En début d’année, lors d’une entrevue à La Presse, la ministre Charest avait indiqué qu’elle souhaitait qu’on évalue cette possibilité au Québec. « C’est intéressant de l’analyser. Ça appartient davantage à la Justice et à la Sécurité publique de voir si c’est applicable, mais pour moi, c’est définitivement quelque chose à envisager », avait-elle souligné à La Presse. Les partis d’opposition étaient aussi en faveur.

Reste que l’usage d’une telle technologie comporte plusieurs enjeux. En février, Sonia LeBel, alors ministre de la Justice, émettait certains bémols. « Ça découle du droit criminel », avait-elle rappelé. « Donc, ce serait au fédéral de le mettre en action, si juridiquement c’est possible. On parle aussi qu’on le fait en France, mais en France, ils le font après condamnation et sur consentement. Dans les cas de figure dont on discute au Québec, ça ne s’appliquerait pas », avait-elle ajouté en entrevue.

Mme LeBel affirmait par ailleurs qu’il serait difficilement justifiable d’imposer un tel bracelet avant une condamnation parce qu’il s’agit d’une « privation de liberté ».

Le premier ministre François Legault a confié à la ministre Charest le mandat de coordonner un plan d’action contre la violence conjugale, dans la foulée du triple meurtre suivi d’un suicide à Pointe-aux-Trembles le 10 décembre 2019.