Les porte-paroles de Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois

(Québec) Les travailleurs essentiels sont « à boutte » et François Legault refuse de les écouter, accusent les porte-paroles de Québec solidaire (QS).

Caroline Plante

La Presse Canadienne

Le premier ministre est « enfermé dans sa cellule de crise » et « déconnecté » du terrain, ont martelé dimanche Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois en clôture d’un conseil national virtuel.

Ils ont raconté l’histoire de François, rencontré récemment, qui travaille à la centrale 9-1-1 de Montréal et dont le travail s’est alourdi en raison de la détresse humaine.

« D’habitude, c’est le 9-1-1 qui te vient en aide ; bien aujourd’hui, dans le Québec de l’automne 2020, c’est le 9-1-1 qui a désespérément besoin d’aide », a déclaré M. Nadeau-Dubois.

« Le feu, il est pris jusque dans la caserne des pompiers », a-t-il renchéri, en accusant la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault d’en demander « toujours plus aux gens ordinaires ».

Bouclier anti-austérité

Il serait « inimaginable » dans ce contexte de leur refiler en plus la facture de la crise sanitaire, selon lui. C’est pourquoi le Québec doit se doter d’un « bouclier anti-austérité » reposant sur trois mesures :

• l’impôt de pandémie

• l’impôt sur les grandes fortunes

• une taxe sur les grands pollueurs

Ensemble, ces trois mesures généreraient 9 milliards pour l’exercice financier en cours, calcule QS.

Dimanche, les deux porte-paroles de QS ont détaillé et chiffré leur proposition. Premièrement, l’impôt de pandémie serait une augmentation de 50 % du taux d’imposition des profits des grandes entreprises.

Le taux de base, qui est actuellement de 11,6 % pour les grandes entreprises, serait augmenté à 17,4 %, a expliqué Gabriel Nadeau-Dubois.

Pour protéger les PME, QS propose également une exemption sur les premiers 500 000 $ de profit. Cette première mesure à elle seule générerait 3,4 milliards.

Deuxièmement, QS estime qu’un impôt spécial sur les grandes fortunes québécoises permettrait d’aller chercher 5 milliards additionnels.

Il s’agirait d’un impôt progressif, commençant à 1 million et passant graduellement de 0,1 % à 3 %.

Par exemple, une personne avec une fortune estimée à un million de dollars paierait cette année 1000 $ de plus, a-t-on illustré.

Enfin, une hausse de 30 % du prix du carbone pour les grands pollueurs industriels (cimenteries, alumineries) pourrait générer 549 millions sur cinq ans.

Les grands émetteurs qui sont ciblés par QS font déjà partie du système de plafonnement et d’échange, et émettent plus de 25 000 tonnes de gaz à effet de serre (GES) par année.