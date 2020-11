La chaîne d’épicerie Whole Foods Market avait fait plus tôt l’objet de vives critiques puisqu’elle interdisait que ses employés portent le coquelicot.

Whole Foods fait volte-face

Le ministre des Anciens Combattants affirme que la chaîne d’épicerie Whole Foods Market renversera une politique fortement critiquée qui interdisait à ses employés de porter un coquelicot.

Nicole Thompson

La Presse Canadienne

Lawrence MacAulay a dit vendredi après-midi avoir confirmé le changement avec le directeur de l’exploitation du détaillant appartenant à Amazon.

La chaîne d’épicerie Whole Foods Market avait fait plus tôt l’objet de vives critiques, le gouvernement fédéral ayant interpellé l’entreprise et le premier ministre de l’Ontario ayant promis une loi qui empêcherait une telle pratique d’interdiction du port du coquelicot.

La mesure consiste en une interdiction générale de tout autre chose que l’uniforme de base du détaillant – un tablier, un manteau ou un gilet Whole Foods, un chapeau et une étiquette de nom standard – et ne fait pas de distinction pour les coquelicots, avant souligné la chaîne appartenant à Amazon.

La règle a néanmoins suscité une condamnation généralisée.

Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé que son gouvernement était en contact avec l’entreprise américaine, qui compte 14 succursales à travers le Canada.

Whole Foods a commis une erreur stupide que j’espère qu’ils corrigeront très rapidement. Justin Trudeau

Les commentaires de M. Trudeau sont intervenus tandis que la Chambre des communes adoptait une motion par consentement unanime appelant tous les employeurs canadiens à autoriser leur personnel à porter des coquelicots pendant la Semaine des vétérans, qui s’est amorcée jeudi.

Pendant ce temps, le premier ministre de l’Ontario a déclaré qu’il prendrait des mesures pour que tout le monde puisse porter un coquelicot au travail.

« Je trouve cela absolument honteux. Je trouve cela dégoûtant, a déclaré Doug Ford à propos de la politique de Whole Foods lors d’une apparition à Ottawa vendredi. Nous allons présenter immédiatement une loi qui permet à tout employé – n’importe quel employé, où que vous soyez – de porter un coquelicot. »

Le bureau du premier ministre indiquait que les détails de la loi étaient en train d’être complétés.

Whole Foods disait avoir mis à jour sa politique de code vestimentaire le mois dernier pour spécifier l’interdiction de tout autre chose que l’uniforme standard dans le but de clarifier les règles pour les employés.

« Whole Foods Market rend hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi et continuent de servir courageusement leur pays, a déclaré une porte-parole. À l’exception des articles requis par la loi, notre politique de code vestimentaire interdit tout ajout à notre uniforme standard. »

Le détaillant observera un moment de silence le jour du Souvenir et fera un don à la campagne du coquelicot de la Légion royale canadienne, avait indiqué la porte-parole.

Le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, avait écrit plus tôt sur Twitter que l’interdiction du coquelicot était « absolument inacceptable ».

« Le coquelicot est un symbole important du souvenir, et il est plus important que jamais que tout le monde appuie la campagne du coquelicot (de la Légion royale canadienne), cette année », a-t-il écrit.

Le chef conservateur Erin O’Toole, qui est un ancien combattant, a déclaré que les sacrifices passés des soldats canadiens « donnent à une chaîne d’épicerie américaine la liberté d’être stupide aujourd’hui ».

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet, qui portait un coquelicot, a dit être en désaccord avec la politique de Whole Foods, mais qu’il exprimerait sa déception en refusant de faire ses achats dans ses magasins plutôt que de légiférer sur la question.

Une action liée à « Black Lives Matter »

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a déclaré que la politique touchant le port du coquelicot faisait partie d’un problème plus large au sein de l’entreprise.

« Ils ont mal agi quand ils ont (sanctionné) le personnel exprimant son soutien à Black Lives Matter et ils agissent mal en interdisant le coquelicot », a-t-il dit, faisant référence à une action en justice aux États-Unis.

Une poursuite fédérale déposée à Boston le 20 juillet allègue que la chaîne de supermarchés a discipliné, intimidé et exercé des représailles contre les travailleurs qui portaient des masques à l’effigie du mouvement « Black Lives Matter » plus tôt cette année.

Selon la poursuite, les gérants de magasins ont cité le code vestimentaire de l’entreprise, qui interdit les slogans ou logos non affiliés à l’entreprise, comme raison pour interdire les messages « Black Lives Matter ».

Une porte-parole de la Légion royale canadienne, qui mène la campagne du coquelicot chaque année, a déclaré que l’organisation ne comprenait pas le raisonnement derrière la politique de code vestimentaire de Whole Foods.

« Bien que les détaillants doivent définir leurs propres politiques d’entreprise, à moins qu’il y ait des problèmes de sécurité, nous encourageons le port du coquelicot en tout temps en signe de respect pour nos morts et en tant que symbole qui aide à informer les Canadiens sur les sacrifices de nos vétérans », a affirmé Nujma Bond par courriel.

D’autres chaînes d’épicerie se sont manifestées pour faire valoir leurs propres politiques sur le port du coquelicot.

« Nos (employés) trouvent des moyens uniques de maintenir l’esprit du jour du Souvenir vivant en cette année sans précédent », a écrit Sobeys sur Twitter, dans un message accompagné de photos de draps en magasin rappelant le jour du Souvenir et d’un membre du personnel portant l’une des épinglettes.

Loblaws a été plus direct.

« Nous autorisons et encourageons nos collègues à travers le pays à porter des coquelicots. Nous soutenons nos anciens combattants par la vente de coquelicots depuis des années et faisons un don à la Légion royale canadienne », a écrit l’entreprise sur Twitter.