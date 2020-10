Denis Lessard Analyse

Élections provinciales

À l’ouest, rien de nouveau

(QUÉBEC) Ils étaient déjà là… ils y sont encore. En Colombie-Britannique et en Saskatchewan, les électeurs viennent de reporter au pouvoir deux gouvernements qui étaient déjà aux commandes de leur province. Pas de « nouvel ami » pour François Legault, mais pas d’adversaire non plus. Le premier ministre du Québec a travaillé avec ces deux homologues sans complicité particulière, mais sans frictions, semble-t-il.