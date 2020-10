(Québec) La commission à l’éthique, Ariane Mignolet, conclut que le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a enfreint le code de déontologie de l’Assemblée nationale au sujet de ses échanges et de ses rencontres avec son ami et lobbyiste Luc Laperrière, à qui il a transféré ses actions de l’entreprise MOVE Protéine.

Tommy Chouinard

La Presse

Mme Mignolet considère toutefois que le ministre n’a pas violé le code en nommant à la tête d’Investissement Québec, Guy LeBlanc, un autre de ses proches qui, par ailleurs, avait également des intérêts dans MOVE Protéine.

« Le fait qu’un lobbyiste, lié par une grande relation d’amitié avec un membre du Conseil exécutif, et qui accepte de lui acheter des actions d’une entreprise pour lui rendre service, puisse communiquer directement avec celui-ci afin d’organiser des rencontres professionnelles, nuit au maintien de la confiance de la population envers les membres de l’Assemblée nationale et les institutions démocratiques dans leur ensemble, écrit-elle dans on rapport. Lorsqu’on occupe un poste comme celui de ministre, il est fondamental de bien tracer la frontière entre ses relations personnelles et ses relations professionnelles. Compte tenu de ce qui précède, je recommande qu’une réprimande soit imposée au Ministre ».

Elle reproche à Pierre Fitzgibbon d’avoir enfreint le Code « dans le cadre de ses échanges et rencontres avec monsieur Laperrière au sujet des dossiers d’Alter & Go, de la Municipalité d’Adstock et de Polycor, puisqu’il détenait un intérêt personnel pouvant influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de sa charge ».

Elle indique que le ministre « n’a pas favorisé les intérêts de monsieur Laperrière de manière abusive et le transfert de ses actions dans MOVE Protéine ne s’est pas effectué en échange d’une intervention ou d’une prise de position du Ministre. Toutefois, selon mon analyse, il a commis un manquement à l’article 15 du Code en se plaçant dans une situation où son intérêt personnel pouvait influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de sa charge, en raison de ses liens étroits avec monsieur Laperrière ».

Le rapport a été déposé à l’Assemblée nationale jeudi. Les députés devront se prononcer sur la recommandation de réprimande de la commissaire. Pierre Fitzgibbon peut prendre la parole en Chambre au cours des prochains jours pour plaider sa cause. La commissaire note dans son rapport que « même après avoir pris connaissance de [son] analyse à l’égard des faits sous enquête, le Ministre maintient qu’il n’a commis aucun manquement au Code ». « Je ne dénote ainsi aucune volonté réelle de s’amender», ajoute-t-elle, ce qui a contribué à sa décision de recommander une sanction.

Au sujet de la nomination de Guy LeBlanc, « le Ministre ne s’est pas placé dans une situation où son intérêt personnel pouvait influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de sa charge, et il n’a pas agi ni exercé d’influence de façon à favoriser les intérêts de monsieur LeBlanc d’une manière abusive », estime la commissaire.