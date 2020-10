La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a annoncé mardi en conférence de presse que quatre équipes spéciales affectées à la lutte contre les armes à feu et les groupes criminels profiteront au total d’un ajout de 27 millions provenant d’un fond pancanadien, le Fonds d’action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs (FACVAFG).

(Québec) Le gouvernement Legault entend intensifier sa lutte aux groupes criminels au cours des trois prochaines années.

Jocelyne Richer

La Presse Canadienne

Plusieurs services de police se répartiront des sommes additionnelles pour mieux cibler les actions à venir et obtenir des résultats concrets.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a annoncé mardi en conférence de presse que quatre équipes spéciales affectées à la lutte contre les armes à feu et les groupes criminels profiteront au total d’un ajout de 27 millions provenant d’un fond pancanadien, le Fonds d’action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs (FACVAFG).

Les forces de l’ordre qui en bénéficieront sont, à la Sûreté du Québec, l’équipe de lutte contre le trafic d’armes à feu sur l’internet, de même que l’équipe responsable de la résolution des meurtres et des disparitions liés au crime organisé. On comptera aussi sur l’équipe de lutte contre le trafic des armes à feu du Service de police de la ville de Montréal (SPVM), qui existe depuis novembre 2019. De plus, une toute nouvelle équipe récemment créée par le Service de police de la ville de Québec (SPVQ).

Le financement annoncé s’ajoutera aux 32,5 millions sur cinq ans annoncés dans le budget du Québec de mars dernier.