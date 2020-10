(Québec) La démonstration n’est pas faite que la construction au Québec est ralentie, a déclaré mardi le député libéral Gaétan Barrette, à l’ouverture des consultations publiques sur le projet de loi 66.

Caroline Plante

La Presse Canadienne

Cette pièce législative, déposée le 23 septembre par la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, vise à accélérer 181 projets d’infrastructure, tels que des maisons des aînés, des écoles et des routes.

Lors de ses remarques préliminaires, Mme LeBel a signalé que le projet de loi 66 était essentiel pour « remettre les Québécois et les chantiers au travail le plus vite possible ».

Or, selon M. Barrette, rien n’indique que les choses tournent au ralenti au Québec.

Il a raconté avoir voulu la semaine dernière embaucher un électricien, en vain, car tous les électriciens à qui il avait parlé étaient « submergés de contrats ».

« Ça, ça s’appelle de la construction qui marche à plein régime, M. le Président », a-t-il affirmé.

M. Barrette a poursuivi en disant ne pas comprendre exactement ce que le gouvernement cherchait à accélérer, et comment il entendait procéder, « mais c’est clair que l’enjeu, à mon avis, n’est pas là ».

Le projet de loi 66 remplace le défunt projet de loi 61. S’il est adopté, il mettra sur la voie rapide des projets d’infrastructure chers au gouvernement, en changeant notamment le processus d’évaluation environnementale.

Par exemple, des analyses d’impact pourraient se faire en cours de projet, alors que normalement, toutes les autorisations doivent être émises avant le début d’un chantier.

Mme LeBel a réitéré mardi que les mesures prévues dans le projet de loi 66 étaient temporaires, d’une durée de cinq ans, mais M. Barrette a dit soupçonner le gouvernement de vouloir rendre ces changements permanents.