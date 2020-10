(Ottawa) Le ministre des Services autochtones Marc Miller a vertement critiqué le travail de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) alors qu’on a assisté au cours des derniers jours à une escalade de la violence dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, qui a comme toile de fond les droits ancestraux des pêcheurs des nations micmaque et malécite.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Ces affrontements ont culminé en fin de semaine par l’incendie d’un bâtiment où des Mi’kmaq entreposaient le fruit de leurs prises de homard. Le bâtiment a été complètement réduit en cendres tôt samedi.

La GRC a procédé à deux arrestations, l’une pour voies de fait contre le chef autochtone Mike Sack, de la première nation de Sipekne’katik, et l’autre pour l’incendie criminel d’un véhicule.

Un homme qui lutte toujours pour sa vie à l’hôpital est considéré comme une personne d’intérêt dans le cadre de l’enquête sur l’entrepôt de homard incendié tôt samedi.

Selon le ministre Marc Miller, les policiers de la GRC « ont laissé tomber » les communautés autochtones en n’intervenant pas plus rapidement alors que les droits ancestraux de pratiquer une pêche de subsistance ont été reconnus par la Cour suprême en 1999 dans le jugement Marshall. Cependant, la Cour n’a jamais défini les limites d’une « pêche de subsistance », ce qui constitue encore aujourd’hui l’une des sources de conflits avec les pêcheurs non autochtones.

« Les événements disgracieux et alarmants qui sont survenus au cours de la dernière semaine en Nouvelle-Écosse et les actes de violence perpétrés contre la nation micmaque » sont un autre exemple qu’il existe une forme de racisme systémique envers les peuples autochtones, a fait valoir le ministre en conférence de presse lundi matin.

Pesant chacun de ses mots, le ministre a affirmé que la nation micmaque a le droit « constitutionnel » de pratiquer la pêche de subsistance et que le gouvernement Trudeau a la ferme intention « de protéger ce droit ».

« Aucun acte de violence ne va empêcher le gouvernement de faire respecter ce droit », a-t-il martelé.

« Les gestes de violence que nous avons vus au cours des derniers jours sont dégoûtants, inacceptables et de nature raciste. C’est une disgrâce de voir ces gestes de violence et d’intimidation. Nous devons aussi reconnaître, en voyant ces scènes de violence, que les peuples autochtones ont encore une fois été laissés tombés par les policiers, ceux qui prêtent un serment pour les protéger », a affirmé le ministre Miller.

M. Miller tenu ces propos alors qu’il a fait le point sur la situation en Nouvelle-Écosse en compagnie du ministre de la Sécurité publique Bill Blair, de la ministre des Pêches Bernadette Jordan et de la ministre des relations de la Couronne-Autochtones Carolyn Bennett.

Les ministres ont tour à tour lancé un appel au calme et à une reprise des pourparlers entre le gouvernement fédéral, les nations autochtones et les pêcheurs commerciaux.

Le conflit s’est envenimé à un point où le dirigeant de l’Union des pêcheurs des Maritimes a quitté son poste, par crainte pour la sécurité de sa famille.

« La violence est inacceptable et elle doit cesser », a lancé le ministre de la Sécurité publique Bill Blair, qui n’a toutefois pas voulu reprendre à son compte les critiques de son collègue Marc Miller au sujet du travail des policiers. Il a toutefois souligné que des policiers de la GRC des provinces voisines ont été déployés en renfort afin de rétablir l’ordre et que les auteurs d’actes criminels seront punis.

L’escalade de tensions a aussi poussé des centaines de personnes à se rassembler à Halifax, devant l’hôtel de ville, en fin de semaine, afin d’afficher leur soutien aux pêcheurs mi’kmaq.

Devant une bannière sur laquelle on pouvait lire « Respectez les traités, protégez le sacré », plusieurs militants ont pris la parole pour dénoncer la récente flambée de violence.

« Je suis terrifiée », a admis Eleanor Michael, de la première nation de Sipekne’katik, en s’adressant à la foule.

Le 17 septembre dernier, des pêcheurs autochtones ont lancé leur saison de pêche au homard dans la baie Sainte-Marie, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Depuis, les affrontements se multiplient, tout comme les actes de vandalisme. Les pêcheurs commerciaux sont en colère puisque leur saison de pêche réglementaire ne commence qu’en novembre.

Les pêcheurs commerciaux se disent inquiets d’une réduction importante des prises depuis 2016. Selon eux, les pêches autochtones constitueraient une menace pour l’avenir de la ressource, qu’il faut protéger. Mais les origines de cette colère sont plus complexes, avance Mme Bailey. « On y retrouve du racisme, de la peur et un manque cruel d’information. »

Les pêcheurs réclament que les autochtones respectent les mêmes règles qu’eux, c’est-à-dire qu’ils pêchent au moment prévu par la réglementation fédérale. Ils invoquent aussi le fait qu’eux doivent payer leurs permis de pêche et qu’ils sont soumis à des quotas. Bref, ils accusent les pêcheurs autochtones de pratiquer une pêche commerciale et non de subsistance.

-Avec La Presse Canadienne