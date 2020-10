(Québec) Le nouveau chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, n’a pas de siège de député, mais qu’à cela ne tienne, il compte être présent « tous les jours » à l’Assemblée nationale. Le parti lui versera un salaire malgré des finances précaires.

Tommy Chouinard

La Presse

Sa décision d’être très présent au parlement lui permet d’obtenir davantage de visibilité. Le chef du PQ, troisième groupe d’opposition, aurait inévitablement eu moins d’attention médiatique à l’extérieur de l’Assemblée nationale.

« Au cours des prochains mois, attendez-vous à me voir ici tous les jours. À chaque fois que les députés siègent, je serai là », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse au parlement mercredi, juste avant sa première rencontre avec le caucus de neuf députés du PQ.

Il ne veut pas être un « chef extra parlementaire en orbite comme la planète Pluton », préférant se trouver « plus proche du Soleil que ça ». « Vous n’aurez jamais vu ça de la part d’un chef extra parlementaire, a-t-il insisté. Assumer son leadership, ça veut dire être partie de toutes les discussions avec le caucus de manière à ce que les stratégies soient concertées et à ce que le chef soit partie prenante de chacune de ces discussions-là. »

Aux côtés de M. St-Pierre Plamondon, le président du caucus, Harold LeBel, a soutenu que tous les députés sont derrière le nouveau chef. Ce dernier a promis d’être « équitable, généreux et respectueux » à l’égard du député Sylvain Gaudreault, qui était son adversaire dans la course à la direction. Trois députés avaient appuyé la candidature de M. Gaudreault. « C’est sûr qu’une course, c’est émotif, mais ma position sera toujours la même : la porte est ouverte, je serai toujours équitable et de bonne foi, a dit le chef. J’ai appelé personnellement tous les députés, tout le monde était très positif. » Il doit confirmer plus tard que Pascal Bérubé demeure chef parlementaire.

Il a indiqué que le PQ lui versera un salaire, dont le montant n’a pas encore été déterminé.