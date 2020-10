(Québec) Paul St-Pierre Plamondon a été élu vendredi chef du Parti québécois en obtenant 56 % des voix au 3e tour de scrutin. Il l’emporte ainsi sur les trois autres candidats dans la course, l’humoriste Guy Nantel, le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, et l’enseignant en histoire Frédéric Bastien.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

M. St-Pierre Plamondon, 43 ans, s’était présenté pour la première fois à la direction du PQ lors de la précédente course, en 2016. Il avait auparavant créé un groupe nommé les « Orphelins politiques » avant de se joindre au parti. Aux élections de 2018, il était candidat péquiste dans la circonscription de Prévost, où il a perdu contre l’actuelle ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais.

L’avocat et père de deux enfants arrive à la tête du Parti québécois alors que la formation politique souverainiste occupe le dernier rang en nombre de députés à l’Assemblée nationale, derrière Québec solidaire (qui a un député de plus), le Parti libéral et la Coalition avenir Québec.

Paul St-Pierre Plamondon devient vendredi le 10e chef de l’histoire du Parti québécois. Ils succèdent ainsi à Jean-François Lisée, qui a quitté son poste au terme de la pire défaite électorale de l’histoire du parti, en 2018. Au cours des derniers mois, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a assuré le poste de chef par intérim.