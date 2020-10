(Québec) L’avenir est incertain pour la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours, alors que François Legault a affirmé jeudi matin qu’il « est en train de regarder la situation » quant à son maintien en poste. Il n’a pas voulu non plus lui réitérer sa confiance.

Fanny Lévesque

La Presse

Mme D’Amours est-elle toujours la bonne personne pour occuper les fonctions de ministre responsable des Affaires autochtones ? « Je suis en train de regarder la situation », a répondu le premier ministre lors d’un point de presse, jeudi matin.

A-t-il toujours confiance en sa ministre ? « Je trouve que ça n’avance pas assez vite », a-t-il précisé, évitant de répondre directement à la question. Il a révélé qu’il allait désormais « s’impliquer très personnellement » dans la mise en œuvre des appels à l’action du rapport de la commission Viens, déposé il y a un an.

Le gouvernement Legault fait face à la critique depuis le décès de Joyce Echaquan, une mère de famille atikamekw de 37 ans morte sous les insultes racistes du personnel infirmier à l’hôpital de Joliette, le 28 septembre. Ce matin, d’anciens membres de la commission Viens ont pris la plume pour dénoncer l’inaction et le manque de transparence du gouvernement.

« Ce n’est pas simple, […] il y a des nations qui demandent beaucoup d’argent et évidemment, on a une capacité limitée de payer. On a mis 200 millions de côté [pour la mise en œuvre du rapport Viens], mais ce n’est pas simple avec les 11 nations », a expliqué le premier ministre Legault devant les médias.

Pas un sou de ces 200 millions n’a encore été dépensé. Mme D’Amours, qui défendait son bilan il y a quelques jours, affirmait que des recommandations de Viens ne nécessitent aucun investissement. « Oui, mais ça ne veut pas dire que ces recommandations-là sont les plus faciles », a répondu jeudi M. Legault.

En anglais, il a ajouté : « Je veux savoir pourquoi c’est si difficile de dépenser ce 200 millions ».

Le premier ministre a rappelé qu’il ne pouvait « pas négocier » seul, soulignant qu’un « ensemble de raisons » explique « pourquoi ça n’avance pas plus vite ». Il a rappelé le refus du chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, Ghislain Picard, de participer à une rencontre avec lui vendredi.