Annamie Paul (à droite) succèdera à Elizabeth May à la tête du Parti vert du Canada.

PHOTO COLE BURSTON, THE CANADIAN PRESS

L’avocate torontoise Annamie Paul a été élue cheffe du Parti vert du Canada au terme d’une course extrêmement serrée.

La Presse Canadienne

Annamie Paul, une femme noire et juive, qui a déjà travaillé à la Cour pénale internationale, veut injecter de la diversité — qui fait selon elle cruellement défaut — au sein du parti.

La mère de deux enfants succède à Elizabeth May, qui a démissionné après les élections fédérales de l’automne 2019, après avoir dirigé le parti pendant 13 ans.

Près de 35 000 personnes ont eu le droit de se prononcer dans le cadre de cette course à la direction, la plus importante de l’histoire du parti.

Huit candidats se faisaient la lutte.

Mme May demeurera une force au sein du parti, car elle est toujours l’un des trois députés que comptent les Verts et elle compte rester leader parlementaire à la Chambre des communes.