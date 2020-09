(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada versera 400 millions supplémentaires en dépenses de développement et d’aide humanitaire pour lutter contre la COVID-19.

La Presse Canadienne

M. Trudeau a indiqué que le nouvel argent irait à des partenaires de confiance qui combattent la COVID-19 dans le monde.

Le premier ministre a pris cet engagement lors d’une vidéoconférence aux Nations unies, qu’il a coorganisée avec le secrétaire général Antonio Guterres et le premier ministre jamaïcain Andrew Holness.

C’était la deuxième fois depuis le printemps qu’ils organisaient une réunion sur le financement du développement à l’ère de la COVID-19 et au-delà.

M. Trudeau a affirmé que le Canada investirait davantage dans les années à venir et qu’il continuerait de plaider en faveur d’un allègement de la dette des pays confrontés à des difficultés économiques en raison de la pandémie.

Il a ajouté que le Canada ferait tout son possible pour que les voix de ces pays soient entendues dans des forums plus vastes tels que ceux du G7, du G20 et de la Banque mondiale.