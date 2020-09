Discours du Trône

Des promesses reçues avec prudence

Rendre les véhicules zéro émission plus abordables, assurer les liaisons régionales des compagnies aériennes et offrir des compensations aux producteurs laitiers sous le système de gestion de l’offre. Les promesses sont abondantes, les secteurs concernés sont dubitatifs et plusieurs se demandent si les bottines suivront les babines.