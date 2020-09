Joël-Denis Bellavance Analyse

Femmes sur le marché du travail

Un coup de pouce fédéral pour rattraper le Québec

(Ottawa) Depuis quelques semaines, un nouveau mot a fait son apparition dans le vocabulaire des économistes, des gens d’affaires et des dirigeants politiques à Ottawa comme dans la plupart des provinces : She-cession. Ce terme unique vise à illustrer que la récession provoquée par la pandémie de COVID-19 a frappé plus durement les femmes que les hommes. Et que la crise économique actuelle creuse de nouveau les inégalités entre elles et eux.