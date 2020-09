COVID-19

Des dizaines de personnalités visées par des menaces en ligne

(Québec) Les personnalités publiques et les politiciens qui commentent l’évolution de la pandémie de COVID-19 sont plus que jamais la cible de propos violents et menaçants sur les réseaux sociaux. Selon ce qu’a appris La Presse, la Sûreté du Québec (SQ) a reçu ces dernières semaines plus d’une dizaine de signalements concernant des individus agressifs en ligne qui ont dû être rencontrés par des agents.