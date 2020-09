10 000 personnes ont manifesté samedi à Montréal contre le port du masque obligatoire et l’imposition de nouvelles amendes pouvant aller jusqu’à 6000 $.

(Québec) Les députés devront tenir compte, cet automne, du fait qu’environ 20 % de la population adhère aux thèses conspirationnistes, croit le directeur du Département de science politique de l’Université Laval.

Caroline Plante

La Presse Canadienne

« C’est énorme, s’exclame Thierry Giasson au bout du fil. C’est plus que les gens qui votent pour le Parti québécois, c’est plus que les gens qui votent pour Québec solidaire. »

Au moment où les travaux reprennent à l’Assemblée nationale, il va falloir « prendre acte » de la situation et parler à ces gens, insiste le professeur spécialisé en communication politique.

« Il semble y avoir […] une préoccupation pour les notions de transparence, dit-il. Les gens disent que beaucoup d’informations […] ne circulent pas.

« Je pense que si on fait preuve […] d’ouverture et d’écoute, on peut peut-être penser établir un dialogue. »

Des chercheurs de l’Université de Sherbrooke ont révélé lundi qu’environ 18 % des Canadiens adhéraient à des idées conspirationnistes au début de l’été.

Un sondage de l’Institut national de santé publique du Québec mené auprès de 1000 Québécois suggère en outre que 23 % des répondants croient que le virus causant la COVID-19 a été créé en laboratoire.

Thierry Giasson estime que le gouvernement devra faire œuvre pédagogique et « déconstruire » chacun des messages véhiculés par les complotistes, en se retenant de les traiter d’« illuminés ».

« Si on veut que les gens adhèrent à des consignes sanitaires, il va falloir qu’on leur explique clairement pourquoi », a déclaré M. Giasson lors d’un entretien où il était question de la rentrée parlementaire.

« Est-ce qu’il y a 20 % d’illuminés au Québec ? J’espère que non, sinon on est mal parti. »

D’après lui, le gouvernement Legault a « compris » qu’il y avait un « enjeu de livraison du message ». C’est désormais le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui est le porteur du ballon.

« Il est très sympathique, le Dr [Horacio] Arruda, mais des fois, il y a des problèmes de clarté, signale M. Giasson. Il est là, il ne disparaît pas, mais il parle moins. »

Les partis d’opposition devront quant à eux trouver le bon ton en Chambre, face à un gouvernement de la Coalition avenir Québec toujours aussi populaire dans les sondages d’opinion.

« Ils ne voudront pas se mettre l’opinion publique à dos », résume le professeur, qui souligne que les oppositions ne devront pas non plus se montrer trop conciliantes, sous peine de déplaire à leurs membres.

« Ils sont entre l’arbre et l’écorce », a-t-il laissé tomber.

La rentrée parlementaire de mardi sera bien différente des autres : déjà, la COVID-19 a mis à l’écart la cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade.

Celle-ci a annoncé sur les réseaux sociaux lundi devoir se placer en quarantaine, car sa fille de huit ans ressent des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19 et passera un test de dépistage.

Qu’une cheffe de l’opposition officielle soit absente à une rentrée d’automne est inédit.