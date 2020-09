(Ottawa) Le leader parlementaire du gouvernement Trudeau saisit la mésaventure des députés bloquistes pour s’en faire des munitions contre les conservateurs.

Lina Dib

La Presse Canadienne

Lundi, Yves-François Blanchet et la presque totalité de ses députés se sont mis en isolement parce qu’un employé bloquiste présent à leur réunion de caucus à Saint-Hyacinthe la semaine dernière est atteint de la COVID-19.

Or, les leaders parlementaires aux Communes négocient en ce moment la manière de reprendre les travaux la semaine prochaine. Libéraux, néo-démocrates et bloquistes sont d’accord pour que la majorité des députés participent aux séances de la Chambre en visioconférence et puissent aussi voter à distance.

Par le passé, les conservateurs se sont opposés au vote à distance. Leur nouveau leader parlementaire Gérard Deltell refuse maintenant tout commentaire sur le sujet, alors que les discussions entre leaders se poursuivent.

« Le fait que […] les députés du Bloc québécois doivent s’isoler de façon responsable, c’est un exemple de ce qu’est une démocratie en temps de pandémie », a fait valoir Pablo Rodriguez à son arrivée mardi matin à la deuxième journée d’une retraite du conseil des ministres à Ottawa.

« Est-ce que parce que les députés du Bloc respectent les consignes […], ils ne [pourraient] pas voter, […] c’est normal ? », a lancé M. Rodriguez.

Il a dit faire appel « en particulier aux conservateurs ». « Un député doit pouvoir voter pas parce qu’il est en Chambre, pas parce que le whip a décidé qu’il serait là, mais parce qu’il a été élu par le peuple », a-t-il poursuivi.

M. Rodriguez estime qu’un vote à distance serait possible dès les premières minutes aux Communes, après la lecture du discours du Trône du 23 septembre. Une application de vote à distance a été développée par la Chambre des communes ce printemps. Elle doit être testée « pendant une courte période », mais en attendant, M. Rodriguez propose aux élus de « voter par zoom » comme l’a fait la législature de Colombie-Britannique.