(Québec) Les délégués de Québec solidaire (QS) accusent leurs têtes dirigeantes de complaisance à l’égard du gouvernement Legault depuis le début de la pandémie.

Caroline Plante

La Presse Canadienne

Réunis en conseil national numérique samedi, bon nombre d’entre eux ont laissé jaillir leurs « frustrations » quant à la mollesse du caucus solidaire, qui se rangerait derrière le gouvernement.

« La première personne que j’ai entendue se ranger complètement derrière (le premier ministre François) Legault, c’est (la co-porte-parole de QS) Mme Massé et ça m’a profondément choqué », a déclaré Julien Daigneault.

« Est-ce qu’on va enfin […] dénoncer l’une des pires situations dans le monde ? D’autres partis de la gauche, que ce soit en France ou en Belgique, n’ont pas perdu ce temps-là à faire du lobbying auprès du gouvernement.

« On a 24 000 membres, je suis persuadé qu’on a plus d’imagination que ça ! […] Est-ce qu’on va avoir une attitude plus agressive par rapport à la catastrophe de gestion de la CAQ ? » a-t-il voulu savoir.

Plusieurs ont fait écho à ces propos, parfois en étant très durs à l’endroit des députés. « Occasions ratées », « visibilité nulle », « absence des députés sur le terrain », les accusations ont fusé aussitôt les micros ouverts.

Au plus fort de la crise de la COVID-19, les Québécois n’avaient d’yeux et d’oreilles que pour le premier ministre François Legault, qui multipliait les consignes de santé publique, a relevé Mme Massé.

« Nous avons été très gentils avec la CAQ, a accusé à son tour Molly Alexander. Je comprends qu’il y avait une crainte de mal paraître, mais en même temps, ça nous a pris du temps avant de réagir avec des propositions. »

Tant Mme Massé que le leader parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, ont tenté de calmer le jeu en rappelant que les députés ont été sur le terrain pour défendre toutes sortes de causes sociales.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE La co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois

La pandémie a rendu le travail difficile.

« Notre objectif, c’est de faire en sorte que le programme de QS trouve sa place, mais […] il y a eu une éclipse médiatique. Pendant cette éclipse, on était sur le terrain », s’est défendue Mme Massé.

Nadeau-Dubois propose un « retour aux sources »

La COVID-19 a chamboulé les projets de QS, tant bien que le parti a décidé de larguer sa campagne environnementale « Ultimatum 2020 ».

L’an dernier, QS avait fixé une échéance au gouvernement Legault — le 1er octobre 2020 — pour présenter un plan d’action crédible destiné à lutter efficacement contre les changements climatiques.

S’il échouait au test, le gouvernement allait subir l’obstruction parlementaire systématique de QS, qui entendait bien utiliser tous les moyens à sa disposition pour bloquer l’adoption de projets de loi et entraver les travaux.

Il aurait été irresponsable de poursuivre dans cette direction, a plaidé M. Nadeau-Dubois samedi, compte tenu du « bouleversement radical » de la conjoncture politique. Il refuse d’y voir-là un échec.

« Est-ce que la question des changements climatiques va perdre de l’importance à QS ? Non. Est-ce qu’on va l’aborder différemment ? Oui. »

Il a proposé un « retour aux sources », avec une campagne politique plus « générale » basée sur trois axes : la transition écologique, la défense des services publics et la lutte aux inégalités.

« Cette pandémie-là fait la démonstration qu’il faut remettre le cap sur des mesures élémentaires de solidarité sociale. Je pense qu’on l’avait oublié au Québec », a affirmé M. Nadeau-Dubois en entrevue.

« On assume tout à fait le fait que oui, il y a un retour à des idées qui ne sont pas nouvelles, mais dont la pandémie a démontré plus que jamais la pertinence et l’actualité », a-t-il ajouté.

La preuve, d’après lui, c’est que le gouvernement de la CAQ lorgne du côté des idées de QS.

« J’entendais le ministre des Finances la semaine passée dire qu’il considérait dorénavant que les versements au Fonds des générations étaient des surplus qu’on pourrait utiliser. Ça fait des années que QS dit ça. »

Le Conseil national de samedi se veut l’aboutissement d’une longue démarche de consultation pour QS dont l’objectif était de réfléchir à la suite des choses.

Environ 150 délégués du parti de gauche sont réunis virtuellement afin de « restructurer » leur action politique des prochains mois. La rentrée parlementaire aura lieu le 15 septembre.