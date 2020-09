Les provinces et territoires verront bientôt la couleur des milliards promis par Ottawa.

Catherine Lévesque

La Presse Canadienne

« On a reçu les soumissions des provinces et j’espère pouvoir faire couler l’argent vers les provinces dans les semaines à venir, et pour le 19 milliards et pour le 2 milliards », a indiqué le premier ministre Justin Trudeau, vendredi, dans le nord-est de l’Ontario pour y inaugurer une mine d’or.

Le gouvernement fédéral avait convenu cet été d’octroyer 19 milliards — 5 milliards de plus que ce qui était prévu au départ — aux provinces et territoires pour les aider à « relancer leurs économies en toute sécurité » et à « augmenter la résilience » lors de potentielles futures vagues du virus.

Cette somme était assortie d’une seule condition, soit qu’elle soit dépensée dans des « domaines prioritaires ».

Près de deux mois plus tard, et alors que le nombre de cas de COVID-19 est à la hausse, les provinces et territoires n’ont toujours pas reçu les 19 milliards promis. Ils attendent aussi 2 milliards supplémentaires d’Ottawa pour mieux assurer la sécurité des enfants du pays qui entrent à l’école.

Plutôt que d’expliquer ces délais, M. Trudeau a vanté la bonne collaboration des différents paliers de gouvernement qui « sont tous alignés pour bien protéger les Canadiens et pour appuyer cette relance économique de la bonne façon ».

Derrière lui, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, hochait la tête en signe d’approbation.

Le même Doug Ford, au début de la semaine, revendiquait aux côtés de son homologue québécois François Legault davantage d’argent d’Ottawa, notamment pour les transferts fédéraux en santé et pour accélérer les projets d’infrastructures.

M. Trudeau a depuis tenu une rencontre virtuelle avec les premiers ministres des provinces et territoires dans laquelle il s’est engagé à tenir une rencontre au sujet des transferts en santé.

« On va continuer de travailler ensemble sur ces enjeux. Dans les mois à venir, on sait qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour appuyer les Canadiens pour relancer l’économie et pour garder les gens en sécurité », a fait valoir M. Trudeau, vendredi.