Julie Payette et Justin Trudeau, en novembre 2019.

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau est venu à la défense de la gouverneure générale Julie Payette, affirmant que le Canada a une « excellente » représentante de la reine et que ce n’est pas le moment de remplacer l’ancienne astronaute.

La Presse canadienne

Les commentaires font suite à des allégations selon lesquelles des employés du bureau de Mme Payette à Rideau Hall ont été victimes de harcèlement en milieu de travail, ainsi qu’à une controverse au sujet de dépenses qu’elle aurait faites depuis qu’elle a été nommée gouverneure générale en octobre 2017.

Interrogé sur la possibilité de remplacer Mme Payette lors d’une entrevue à l’émission The Harjinder Thind Show à la radio RED FM de Vancouver, M. Trudeau a déclaré : « Nous avons une excellente gouverneure générale en ce moment, et je pense qu’avec la crise de la COVID, personne ne veut s’attarder à une crise constitutionnelle. »

Le premier ministre a ajouté que le gouvernement fédéral avait récemment embauché une société d’experts-conseils relativement aux allégations d’environnement de travail toxique à Rideau Hall, mais il a ajouté que pour ce qui est de remplacer Mme Payette, « ce n’est pas quelque chose que nous envisageons en ce moment ».

Le Bureau du Conseil privé a révélé cette semaine que la société Quintet Consulting avait été embauchée pour mener une enquête indépendante sur des allégations de harcèlement en milieu de travail au bureau de la gouverneure générale.

Quintet avait déjà été appelée il y a sept ans pour sonder les problèmes au sein de l’unité de protection de la GRC pour le premier ministre de l’époque, Stephen Harper. L’entreprise a également enquêté sur des problèmes avec l’ancien sénateur Don Meredith.

Un avis en ligne concernant l’arrangement indiquait que Quintet interrogerait les employés actuels et anciens de Rideau Hall afin qu’ils puissent partager leurs expériences, et qu’un rapport final serait présenté au ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc à l’automne.

Mme Payette aura également une rencontre avec les consultants pour tenter de déterminer précisément quels comportements contribuent à créer un milieu de travail toxique et qui a été impliqué.