(Québec) Dans une lettre ouverte publiée mercredi, le ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, souligne l’anniversaire de la Loi 101 et promet que le gouvernement caquiste va agir pour renforcer la position du français au Québec.

La Presse canadienne

Soutenant que « la ferveur qui, en 1977, animait nos gains a cédé tranquillement le pas à la tiédeur et aux hésitations, en particulier dans la métropole », le ministre déclare que « le temps des “mais” est révolu » et que le gouvernement veut agir.

Simon Jolin-Barrette n’aborde aucune véritable proposition en ce sens dans sa lettre, mais affirme être « préoccupé » face aux nouvelles données sur l’évolution de la langue au Québec. Il énumère les nombreux changements sociaux, économiques et technologiques qui menacent, selon lui, la place du français notamment dans les milieux de travail.

Le député de Borduas, en Montérégie, soutient que défendre et promouvoir la langue française constitue « une responsabilité historique du Québec » et que le français « n’est pas un problème, mais une solution ».

Hommage à la Loi 101

C’est le 26 août 1977, il y a 43 ans, que le gouvernement du Parti québécois de René Lévesque a fait adopter la Charte de la langue française, mieux connue sous son numéro de Loi 101.

« Cette union sacrée porte tous les accents de la langue française. Et avec elle, notre histoire, notre culture, nos espoirs, nos traditions, nos institutions, nos ambitions, nos réussites et, surtout, notre avenir », écrit le ministre Jolin-Barrette dans sa lettre publiée par plusieurs médias.

Il cite notamment les mots du premier ministre de l’époque René Lévesque ainsi que de l’auteur de la loi, l’ex-ministre d’État au Développement culturel Camille Laurin pour qui le Québec venait de reprendre « possession à la fois de sa langue et de son pays ».

« Ainsi, le Québec était, est et devra être francophone. Il s’agit d’un principe non négociable », plaide à son tour Simon Jolin-Barrette. Le ministre qualifie la Loi 101 d’instrument ayant permis au Québec de « s’inscrire dans l’Histoire » et « d’assurer sa cohésion sociale ».

« Depuis 43 ans, parler du Québec, c’est aussi parler de sa langue, de notre langue, poursuit le ministre caquiste. De cette langue française qui nous permet de dire qui nous sommes — partout dans le monde — et, surtout, qui nous voulons être ».