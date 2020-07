PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Le chef Yves-François Blanchet et les troupes bloquistes encouragent depuis plusieurs jours Justin Trudeau à céder les rênes de l’État et confier son poste à la vice-première ministre, Chrystia Freeland, jugeant que le premier ministre est trop accaparé par le scandale UNIS et ses multiples rebondissements pour gérer adéquatement le pays en situation de crise sanitaire et économique.