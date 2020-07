Loi C-92: l’entente Ottawa-Premières Nations est signée

Signature historique mardi, à Ottawa, alors que le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, a signé avec le président de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, une entente visant l’application concrète de la Loi C-92, qui confère pour la première fois aux Premières Nations, aux Inuit et aux Métis pleins pouvoirs en matière de services à la famille et à l’enfance. Concrètement, cela signifie que les lois des Premières Nations en pareille matière auront préséance sur les lois fédérales et provinciales.