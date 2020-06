Québec «extrêmement» troublé par les allégations visant André Boisclair

(Québec) Le gouvernement Legault se dit « extrêmement » troublé d’apprendre que l’ancien délégué général du Québec à New York, André Boisclair, a été visé par une plainte concernant ses fréquentations et l’usage de drogue lorsqu’il occupait le poste le plus important de la diplomatie québécoise aux États-Unis.