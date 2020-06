Secteur public: l’APTS rejette les offres de Québec

(Montréal) Les négociations du secteur public continuent dans l’ombre, alors qu’une instance de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux a rejeté à l’unanimité les dernières offres de Québec et que le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec a déposé une contre-proposition.