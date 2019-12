François Legault était flanqué de ses ministres Geneviève Guilbault et Simon Jolin-Barrette lors d'une conférence de presse vendredi à Québec.

(Québec) Même s’il admet avoir procédé trop vite par moments au cours des derniers mois, François Legault n’entend pas ralentir la cadence dans les prochains.

Martin Croteau

La Presse

«Attachez vos ceintures, les changements vont continuer, a-t-il prévenu. Les Québécois nous ont élu pour faire des changements.»

Le premier ministre a dressé un bilan positif de sa session, même si elle a été marquée en grande partie par la vive controverse sur la réforme du Programme d’études québécoises (PEQ). Le ministre Simon Jolin-Barrette a dû battre en retraite après s’être buté aux critiques de l’opposition, d’étudiants étrangers, du milieu de l’éducation et de gens d’affaires.

M. Legault a réitéré sa confiance envers son jeune ministre, mais admis qu’il aurait pu procéder différemment.

«Ça peut arriver qu’il aille parfois de façon un peu rapide, a reconnu M. Legault. Mais on corrige quand on ne va pas tout à fait où on veut aller.»

M. Jolin-Barrette a lui-même admis qu’il avoir retenu des leçons des dernières semaines. Il a appris «l’importance de bien consulter», a-t-il dit en souriant.

Aux partis de l’opposition qui l’accusent de diriger un gouvernement brouillon et insensible, M. Legault a répliqué qu’il n’a fait que livrer ses engagements.

«Je sens que les Québécois sont fiers de leur gouvernement», a-t-il dit.

Pour appuyer son propos, il a cité en exemple la récente victoire de la Coalition avenir Québec dans l’élection partielle dans Jean-Talon. C’était la première fois que les électeurs de cette circonscription de Québec n’élisaient pas un député libéral.