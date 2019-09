(Québec) La vice-première ministre, Geneviève Guilbault, s’est excusée mercredi d’avoir qualifié ses anciens employés d’incompétents.

Martin Croteau

La Presse

« J’aurais dû employer d’autres termes pour décrire la situation, alors je m’en excuse auprès des gens qui ont pu se sentir offensés », a-t-elle déclaré à son arrivée à une réunion du cabinet.

Mme Guilbault, qui est aussi ministre de la Sécurité publique, s’est retrouvée dans l’eau chaude lundi, lorsqu’elle a affirmé avoir congédié plusieurs membres de son cabinet parce qu’ils n’étaient pas compétents.

Ses commentaires ont entraîné une riposte acerbe de trois ex-employés. Alain Lavigne, qui a été directeur de cabinet de Mme Guilbault, l’ancien conseiller Pierre-Paul Côté et l’ancienne attachée politique Jacqueline Aubé ont tous trois dénoncé les propos de leur patronne.

Cette dernière a réclamé des excuses publiques, ce qu’elle a obtenu mercredi.

« Cela prend du courage pour admettre ses torts et s’excuser, je l’en remercie », a indiqué Mme Aubé dans une déclaration écrite.

« Quant à moi, le dossier est clos », a-t-elle ajouté.

« Grande famille »

Mme Guilbault a assuré qu’elle entretient des rapport cordiaux avec ses employés.

« Je traite mes collègues, incluant mes employés, très respectueusement et je dois dire qu’on a une équipe qui est très soudée au cabinet, a-t-elle dit. Et j’inclus le personnel de mon bureau de circonscription, d’ailleurs. On est tous la même grande famille. »

Mme Guilbault aurait pourtant traité M. Lavigne de « christ de péquiste », ce que son cabinet nie.

Mme Guilbault a assuré n’avoir « absolument rien » contre les employés du gouvernement qui sont issus des rangs péquistes ou libéraux.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé si elle a déjà insulté un employé, elle a répondu : « Non, je n’ai jamais employé de terme inconvenant à l’endroit de mes employés. »

Qu’on lui retire la Sécurité publique, dit le PLQ

Le chef libéral par intérim, Pierre Arcand, a affirmé mercredi que François Legault devrait reprendre les dossiers de Sécurité publique, parce que « visiblement, Mme Guilbault en a trop ».

« La ministre ne semble pas capable de faire le travail. Elle a des problèmes de gestion, clairement », a-t-il dit.

« Mme Guilbault a certainement à apprendre de tout ce qui est sorti cette semaine, mais ce qui m’intéresse, c’est qu’elle a une fonction, un rôle à jouer, et quand tu entends plus parler de ton cabinet que des fonctions que tu occupes, il est là le problème », a pour sa part dit Dominique Anglade, officiellement candidate à la succession de Philippe Couillard.

Le Parti québécois a pour sa part décliné de commenter sur les « affaires internes » du gouvernement.

- Avec Hugo Pilon-Larose, La Presse, à Bromont