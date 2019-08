« Les propos du premier ministre François Legault reflètent son incompréhension de l’histoire du programme de péréquation et des demandes de l’Alberta pour plus d’équité dans la fédération canadienne », a écrit Jason Kenney, lundi.

(Québec) Dans une longue publication lundi sur sa page Facebook, le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, affirme que son homologue québécois, François Legault, ne comprend pas l’histoire de la péréquation au Canada.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Dimanche, à la clôture d’un congrès des jeunes caquistes à Sherbrooke, le premier ministre Legault a affirmé que « [la péréquation] revient à l’existence même » du pays.

« Quand le Québec a choisi en 1867 … ou en tout cas, quand il est embarqué dans le Canada, il était prévu qu’il y aurait de la péréquation. Ça fait partie du deal original. On ne peut pas changer le deal original », a-t-il dit. Samedi, son homologue albertain promettait à nouveau de faire un référendum pour sortir l’Alberta du système de péréquation si Ottawa n’accédait pas à certaines demandes, notamment la construction d’un pipeline pour transporter du pétrole.

« Les propos du premier ministre François Legault reflètent son incompréhension de l’histoire du programme de péréquation et des demandes de l’Alberta pour plus d’équité dans la fédération canadienne », a écrit M. Kenney, lundi.

PHOTO MAXIME PICARD, SPECTRE MÉDIA François Legault

« La péréquation ne fait pas partie de la Constitution depuis le jour 1 du Canada. Le principe de la péréquation a été inclus pour la première fois en 1982 dans l’Acte constitutionnel, que le Québec a refusé de signer », a poursuivi le premier ministre albertain.

Selon la Coalition avenir Québec (CAQ), le Québec a obtenu 13,1 milliards du système de péréquation en 2019, ce qui représente 11 % des revenus de l’État.

Kenney réaffirme sa loyauté au Canada

Jason Kenney a également été piqué au vif par François Legault après que celui-ci eut affirmé, dimanche, que certains premier ministres de provinces riches devenaient séparatistes pour pouvoir garder leur richesse sans participer au système de péréquation.

« Il est complètement faux, comme le suggère le premier ministre Legault, que je deviens séparatiste. Comme je l’ai souvent dit, j’ai toujours été et je serai toujours un fier patriote canadien et un fédéraliste, sans condition », a écrit M. Kenney.

Le premier ministre albertain a aussi réitéré que l’Alberta n’est pas opposée au système de péréquation, mais qu’elle ne laisserait pas d’autres provinces « bénéficier énormément de nos ressources naturelles tout en obstruant la vente et le développement du marché de ces ressources ».

« Si Ottawa et les autres provinces canadiennes veulent bénéficier des ressources naturelles albertaines, ils ne doivent pas s’opposer à leur transport et à leur vente », a écrit M. Kenney, ajoutant en français « on ne peut pas vouloir le beurre et l’argent du beurre ».