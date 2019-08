La crise climatique, planche de salut du PLQ selon les jeunes du parti

La promotion d'un Québec plus vert que jamais sera au coeur des propositions présentées aux quelques centaines de membres de l'aile jeunesse du parti réunis en congrès annuel à l'Université Laval le week-end prochain.

Entourés des députés et organisateurs du parti, les jeunes militants libéraux devront dire s'ils adoptent le ton alarmiste de leurs dirigeants en se prononçant sur une série de résolutions axées autour d'une dizaine d'orientations, la principale étant la lutte aux changements climatiques, promue au rang de « projet de société ».

La gestion efficace de la crise climatique devrait donc devenir, à leurs yeux, la priorité numéro un d'un éventuel gouvernement libéral en 2022.

Dès la prise du pouvoir, un gouvernement libéral devrait notamment décréter « l'état d'urgence climatique » et se doter d'une loi le forçant à respecter ses engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre (GES).

Chassé du pouvoir en octobre dernier et pratiquement disparu de l'ensemble du Québec, sauf dans la grande région de Montréal, le parti tente depuis de se reconstruire. Le congrès des jeunes constitue donc une étape importante dans le vaste mouvement actuel de redéfinition du parti et de son programme, avec en fond de scène la course au leadership, qui doit mener à l'élection d'un nouveau chef en mai prochain.

Mercredi, en conférence de presse, le président de l'aile jeunesse du PLQ, Stéphane Stril, a dit souhaiter que le « nouveau » PLQ soit plus progressiste, plus nationaliste et plus soucieux d'accroître la place du Québec au sein du Canada. Il s'est aussi dit pour le droit de vote à 16 ans.

Un futur gouvernement libéral devrait également doter le Québec d'une constitution et voter une loi promulguant un modèle d'intégration des immigrants fondé sur l'interculturalisme et non le multiculturalisme.

Un moyen proposé par les jeunes libéraux en vue de renforcer le statut du Québec au Canada serait de confier désormais à l'Assemblée nationale le soin de désigner les sénateurs québécois à Ottawa.

Ils disent vouloir renouveler le fédéralisme canadien, mais dans les documents fournis aux médias on n'indique aucune revendication visant le rapatriement de pouvoirs à Québec.