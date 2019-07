Le NPD promet une stratégie sur le vélo

Accompagné de plusieurs candidats locaux, M. Singh a parcouru en vélo le centre-ville d'Ottawa afin de souligner la nécessité d'aménager des meilleures infrastructures cyclistes.

Le député Gord Johns avait présenté un projet de loi d'initiative parlementaire pour la mise en oeuvre d'une stratégie nationale du cyclisme qui obligerait le gouvernement fédéral à établir des objectifs pour accroître les infrastructures cyclistes, à encourager plus de Canadiens à utiliser leur vélo pour se déplacer et à lancer une campagne de sensibilisation pour accroître la sécurité des cyclistes et des automobilistes.

L'établissement d'une stratégie nationale du vélo figurait parmi les promesses de M. Singh lors de sa campagne à la direction du NPD en 2017.

Selon M. Singh, investir dans le transport collectif et les pistes cyclables permettra de réduire le temps que perdent les Canadiens dans les embouteillages et d'améliorer l'environnement.

« Rendons le [cyclisme] plus facile et plus sécuritaire », a écrit M. Singh sur son compte Twitter, avant d'entreprendre sa randonnée de quatre kilomètres.

Selon la firme Inrix, un Torontois a passé en moyenne l'équivalent de près de sept jours dans la circulation en 2018, un Montréalais, près de six jours et un Vancouvérois, plus de quatre jours.

Statistique Canada évalue à environ 7500 le nombre de cyclistes qui sont blessés annuellement sur les routes canadiennes