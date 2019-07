Legault rejoint le camp des opposants à la taxe sur le carbone

(Québec) François Legault fait volte-face et passe dans le camp des opposants à la taxe fédérale sur le carbone. Il considère désormais cette mesure phare de la lutte contre les changements climatiques comme une intrusion dans le champ de compétence des provinces.

Le premier ministre a confirmé hier que son gouvernement interviendrait en Cour suprême dans le cadre du litige qui oppose le gouvernement Trudeau à la Saskatchewan, l'Alberta et l'Ontario. Ces trois provinces contestent la nouvelle taxe fédérale au motif qu'elle empiète sur leurs compétences constitutionnelles.

Québec compte faire valoir exactement le même argument devant le plus haut tribunal du pays.

« On pense que ça devrait être le choix des provinces et ça devrait être aux provinces de décider comment on applique un coût au carbone », a-t-il déclaré.

C'est un virage à 180 degrés. Le 6 septembre dernier, en campagne électorale, M. Legault disait espérer que Justin Trudeau tienne « son bout » face aux provinces récalcitrantes. Il promettait d'être l'allié du premier ministre fédéral dans son combat pour la tarification de la pollution au carbone.