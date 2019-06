Palmarès des parlementaires: génération montante

(Québec) Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ce proverbe aurait pu décrire la politique québécoise, il n'y a pas si longtemps, mais plus maintenant. Nouveau gouvernement, nouvelle garde : deux trentenaires, Simon Jolin-Barrette et Geneviève Guilbault, sont les meilleurs parlementaires de l'Assemblée nationale. Ce sont leurs propres collègues qui les ont désignés au terme d'un scrutin organisé par La Presse. Un exercice qui a confirmé l'émergence d'une nouvelle génération de politiciens, en particulier de politiciennes.

Pour Simon Jolin-Barrette, il ne fait aucun doute qu'un vent de renouveau souffle sur la politique québécoise. Et il s'en réjouit. Depuis des années, ce jeune élu s'active discrètement pour porter la voix de la jeunesse au Parlement. Il a été l'instigateur du Cercle des jeunes parlementaires, un groupe non partisan qui vise à encourager la relève.

Les résultats confirment l'émergence d'une nouvelle génération de politiciens à l'Assemblée nationale. Simon Jolin-Barrette et Geneviève Guilbault sont respectivement âgés de 32 et de 36 ans. Ils cumulent d'importantes responsabilités ministérielles tout en élevant de jeunes enfants.

Le vote a désigné Simon Jolin-Barrette et Geneviève Guilbault de la Coalition avenir Québec comme meilleurs parlementaires de la session. Pascal Bérubé du Parti québécois est le plus éloquent. Marwah Rizqy du Parti libéral et Méganne Perry Mélançon du PQ sont les révélations. Harold LeBel du PQ est le meilleur représentant de sa circonscription. Catherine Dorion de Québec solidaire est la championne des réseaux sociaux.

« Pour son parti, c'est une qualité qu'il ait des idées bien arrêtées et qu'il soit capable de les défendre, dit Harold LeBel, whip du Parti québécois et choisi meilleur représentant de sa circonscription. C'est dur de le faire changer d'idée, mais il va prendre le temps d'écouter. »

S'il convient que son travail est « pas mal plus stressant que dans l'opposition », le ministre accepte volontiers les rigueurs de la fonction. Et ses adversaires lui reconnaissent un talent certain pour la joute politique.

M. Jolin-Barrette a causé une immense surprise en 2014 lorsqu'il a été élu dans le château fort péquiste de Borduas. Cinq ans plus tard, l'avocat n'a encore que 32 ans et il cumule des fonctions névralgiques.

C'est la troisième fois que La Presse sonde les députés, une démarche inspirée à l'origine par le magazine Maclean's qui fait le même exercice à la Chambre des communes. Notre questionnaire électronique a été élaboré avec l'aide d'un expert de l'Université de Montréal et après consultation des quatre partis de l'Assemblée nationale. Dans chaque catégorie, les députés devaient choisir deux personnes : un collègue et un adversaire. Cette formule fait en sorte qu'il est presque impossible de gagner une catégorie sans obtenir des appuis dans les autres partis. Les députés ont voté du 4 au 10 juin.

Le tableau des lauréats révèle une autre tendance. Les femmes prennent une place de plus en plus importante à l'Assemblée nationale. Elles sont omniprésentes dans chaque catégorie de notre palmarès (voir l'onglet suivant), tout particulièrement chez les étoiles montantes.

Député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé fait de la politique depuis le début des années 2000. Ministre du Tourisme sous Pauline Marois, il a joué un rôle clé dans les campagnes à la direction de Pierre Karl Péladeau et de Jean-François Lisée. Aujourd'hui âgé de 44 ans, le chef par intérim du Parti québécois admet avoir travaillé fort pour améliorer ses interventions à l'Assemblée nationale. Sa conjointe, l'animatrice Annie-Soleil Proteau, y est pour beaucoup. « Elle me dit : "Je ne comprends pas pourquoi, à la période des questions, vous avez besoin d'un texte. Ce n'est pas quelque chose de long à apprendre !" » Ses adversaires ont vite remarqué son aisance dans la joute oratoire, que ce soit à la période des questions, en commission parlementaire ou en point de presse. « Il sait marquer la pause », fait remarquer Marwah Rizqy, du Parti libéral. Catherine Dorion, de Québec solidaire, renchérit : « C'est un peu technique, mais sa voix n'est pas gossante, dit-elle. Il arrive à parler super fort, mais sans qu'on s'en aperçoive. Il n'est pas mécanique. Au parlement, ce ne sont pas tous des pros là-dedans. »

« Je demeure très timide. Chaque fois que je fais une intervention, je suis toujours un peu anxieux et craintif. Ça fait 12 ans que je suis député, et c'est comme ça chaque fois encore. »

« J'ai beau aller dire dans les médias que tout est sous contrôle et qu'on s'occupe de tout, c'est parce que j'ai des gens derrière moi qui travaillent. Des gens du Ministère qui sont sur le terrain 24/7, des cols bleus, des citoyens qui s'aident entre eux. Tu débarques là et c'est du vrai monde qui travaille pour vrai à essayer de sauver leur maison, à aider leurs voisins, à aider leurs parents âgés. »

La révélation

1 - Marwah Rizqy (PLQ) et Méganne Perry Mélançon (PQ) - 10 votes

2 - Jean Boulet et Danielle McCann - 9 votes

3 - Ruba Ghazal (QS) - 8 votes

4 - Catherine Fournier (ind.) - 6 votes

5 - Catherine Dorion (QS), Alexandre Leduc (QS), Émilise Lessard-Therrien (QS), Luc Provençal (CAQ) - 5 votes

« Je suis vraiment passionnée. Ça veut aussi dire que je réagis. On peut aimer ou ne pas aimer. Autant on peut critiquer la langue de bois, quand on sort de la langue de bois, on se fait critiquer aussi. »

- Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent

« J'ai appris la résilience, à faire face à toutes sortes de situations imprévues. En politique, on ne peut pas prévoir. On a eu beaucoup de situations, de coups, avec lesquels on a dû composer, l'équipe du Parti québécois. Je pense que ça nous a renforcés. »

- Méganne Perry Mélançon, députée de Gaspé

Deux étoiles, deux styles

Marwah Rizqy et Méganne Perry partagent le prix de l'étoile montante, bien que tout semble les différencier. La première, née de parents d'origine marocaine, est une avocate et fiscaliste bien connue qui représente une circonscription montréalaise. La seconde vient de la Gaspésie et elle a étudié en cinéma ainsi qu'en tourisme avant de devenir attachée politique, puis députée. Mme Rizqy, candidate probable à la direction du Parti libéral, n'a pas hésité à brasser la cage en critiquant les politiques d'austérité du gouvernement Couillard. Mme Perry Mélançon, critique en culture et en immigration, se distingue par ses interventions feutrées en Chambre. Leur style diffère, mais les deux se sont démarquées à leur façon, observe Éric Lefebvre, whip de la Coalition avenir Québec. « Les gens ont le goût de voir évoluer l'Assemblée nationale, dit-il. On veut y voir plus de femmes. De voir ces jeunes femmes faire leur entrée avec une fougue certaine, c'est une bonne nouvelle. » Les deux jeunes élues partagent un autre lien particulier : elles ont chanté ensemble à l'émission de fin d'année d'En direct de l'univers. « On a toutes les deux compris qu'on n'ira pas remplacer Céline à Vegas », relate Marwah Rizqy.

Meilleur représentant de sa circonscription

1 - Harold LeBel (PQ) - 26 votes

2 - Samuel Poulin (CAQ) - 11 votes

3 - Joël Arseneau (PQ) - 10 votes

4 - Émilise Lessard-Therrien (QS) - 9 votes

5 - André Fortin (PLQ), Lorraine Richard (PQ), Sylvain Roy (PQ) - 7 votes

« Avant de faire ça, j'étais beaucoup dans des groupes communautaires, j'animais des soupes populaires. J'ai un côté travailleur social. Je voulais représenter les gens, les défendre. C'est pour ça que je fais de la politique. »

- Harold LeBel, député de Rimouski

Un troisième titre

C'est la troisième fois que La Presse organise ce scrutin. Chaque fois, Harold LeBel a été désigné meilleur représentant de sa circonscription. Il faut dire que ce vétéran des cabinets politiques a trimé dur pour devenir député. Il a été candidat malheureux dans Rivière-du-Loup en 1989 et en 1994, puis de nouveau en 2003 dans Kamouraska. Ce n'est qu'en 2014 qu'il a gagné son siège dans Rimouski, non sans peine. À l'annonce de sa candidature, il a été traité de « parachuté » parce qu'il n'est pas originaire de la ville. Depuis, il n'a ménagé aucun effort pour se défaire de cette étiquette. Il a bâti des ponts avec ses électeurs et, chaque semaine, il transmet leurs préoccupations à l'Assemblée nationale. En octobre, lorsque le Parti québécois a encaissé la pire défaite de son histoire, Harold LeBel a été réélu avec une majorité deux fois plus forte qu'en 2014. « C'est ma grosse victoire, que les gens de Rimouski reconnaissent que je les défends, dit M. LeBel. C'est ça, ma grande priorité. » Son souci de ses électeurs et de la vitalité de sa région lui valent des éloges de tous les côtés du Salon bleu. « Moi, c'est mon chouchou, et je le prendrais n'importe quand », confie la whip du Parti libéral, Nicole Ménard. « C'est le plus solidaire des péquistes, ajoute la whip de Québec solidaire, Ruba Ghazal. Quand il parle des itinérants, des assistés sociaux, je n'entends pas un politicien. J'entends quelqu'un qui ressent la réalité des gens dont il parle. »