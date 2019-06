Laïcité: le gouvernement Legault resserre la loi

Dans les amendements qu'il a déposés dimanche soir au terme d'une procédure de bâillon, le ministre responsable, Simon Jolin-Barrette, propose qu'un ministre puisse vérifier l'application de la loi ou puisse désigner une personne qui sera chargée de vérifier son application. Il peut exiger des mesures correctrices et faire des suivis, ou imposer des mesures de surveillance.

« La police de la laïcité ! a dénoncé le député libéral de LaFontaine, Marc Tanguay en Chambre. L'organisme devra se soumettre à toute autre mesure exigée par cette police. »

Le gouvernement propose également que « toute personne a droit à des institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires laïques ainsi qu'à des services publics laïques ».

Le ministre précise un peu plus les sanctions auxquelles le contrevenant s'expose : « l'employé de l'État visé par la loi s'expose à des mesures disciplinaires ou des mesures qui sont déjà prévues dans le cadre de l'exercice de ses fonctions », peut-on lire.

L'Opposition officielle s'est élevée contre ces punitions. Il les a mises en comparaison avec les propos du premier ministre François Legault, qui laissait entendre que son projet de loi allait contribuer à la paix sociale.

« Ça, ce n'est pas anodin, quand on me dit qu'on veut renforcer la paix sociale, on vient y toucher à son propre coeur », a tonné M. Tanguay.

Les amendements restaient à être adoptés en début de soirée.

Rappelons que le projet de loi 21 interdit à plusieurs catégories d'employés de l'État de porter des signes religieux durant l'exercice de leurs fonctions : notamment, les juges, policiers, procureurs de la Couronne, gardiens de prison, directeurs d'école et enseignants du primaire et du secondaire du secteur public.

Les employés actuels disposeront d'un droit acquis, tant qu'ils occuperont leur poste.

Durant l'étude du projet de loi en après-midi, l'opposition a voulu étendre cette clause de droits acquis aux étudiants suivant une formation postsecondaire dans les domaines touchés, par exemple, sciences de l'éducation, techniques policières, etc.

Le ministre responsable, Simon Jolin-Barrette, a fermé la porte à l'amendement, en plaidant que les « droits acquis s'appliquent seulement aux personnes en emploi ».

L'opposition a également voulu que la loi puisse prévoir un règlement qui permettrait de clarifier sa mise en oeuvre, des lignes directrices notamment sur la détermination de ce qu'est un signe religieux.

Le gouvernement caquiste n'a pas montré d'ouverture non plus sur cette proposition, qui n'a pas été mise aux voix.

Les caquistes font toutefois valoir qu'ils ont fait de « grandes concessions » aux oppositions, soit de définir les signes religieux, d'assujettir les directions d'écoles et de reconnaître les droits acquis des employés déjà en place, et de s'assurer que le principe de liberté religieuse soit pris en compte.