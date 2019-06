Fin de session: la tension monte à Québec

Aux yeux de Dominique Anglade, critique libérale en matière d'immigration, Simon Jolin-Barrette est un « tiers » de ministre, se voyant partagé entre son rôle de leader parlementaire du gouvernement, de ministre de l'Immigration et de ministre responsable du projet de loi sur la laïcité.

« Nous, on était prêt à siéger sept heures de temps aujourd'hui sur le projet de loi 9 [réformant le système d'immigration], mais on va siéger seulement deux heures. Depuis le début, on a un tiers de ministre », a déploré Mme Anglade.