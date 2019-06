Québec lance une stratégie de transformation numérique

Le ministre délégué à la Transformation numérique, Éric Caire, a présenté sa stratégie comme étant la volonté du gouvernement d'offrir des services « rapides, intuitifs et portés par le numérique ».

« Le gouvernement devrait être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et avec le numérique, on peut faire ça. On est capables de faire ça », a-t-il dit lors d'un faste point de presse organisé à la Maison pour la danse, au centre-ville de Québec.

« La stratégie est faite pour les citoyens et elle est faite pour amener de la cohérence dans l'action du gouvernement pour s'assurer que le gouvernement ne travaille plus en silo », a ajouté M. Caire.

Cela veut dire que les informations qui sont transmises par un citoyen à un organisme gouvernemental ou à un ministère devraient être partagées à l'ensemble de l'appareil public, a précisé le ministre.