Salaires des hauts fonctionnaires: QS propose un «système communiste», dit Legault

Denis Lessard

(Québec) Le ton a monté jeudi entre le premier ministre François Legault et la co-chef de Québec solidaire Manon Massé sur la question des salaires versés à la haute fonction publique. Irrité de voir Mme Massé critiquer le niveau de la rémunération des mandarins, François Legault lui a demandé si elle était à l'aise avec sa rémunération trois fois plus élevée que le salaire moyen au Québec.