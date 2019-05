Ottawa investit 260 millions pour prolonger l'autoroute 19

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, a ainsi annoncé que le gouvernement fédéral versera plus de 260,4 millions pour prolonger l'autoroute 19 vers la Rive-Nord. Ce prolongement permettra de faire la jonction entre les autoroutes est-ouest 440, au centre de Laval, et 640, à Bois-des-Filion.

On prévoit de construire une nouvelle chaussée à trois voies par direction, dont une voie dans chaque direction réservée aux autobus, au covoiturage et aux véhicules électriques. Le projet comprend aussi quatre échangeurs, un stationnement incitatif et un terminus d'autobus.

Ottawa annonce par ailleurs un investissement de plus de 78,8 millions pour remplacer le tablier du pont Pie-IX, qui relie Montréal à Laval par la route 125. On prévoit du même coup agrandir le trottoir à l'ouest et aménager une nouvelle « piste polyvalente pour piétons et cyclistes » à l'est.

Parallèlement, le gouvernement fédéral annonce une contribution de plus de 6,1 millions pour la construction sur ce pont Pie-IX d'une voie réservée dédiée au service rapide par bus (SRB) Pie-IX, qui est toujours en implantation à Montréal. Ce SRB doit relier le boulevard Saint-Martin, à Laval, et la station de métro Pie-IX, dans Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

En marge d'un point de presse à Montréal sur les inondations au Québec, M. Champagne a tenu à minimiser l'apparence de tensions entre Ottawa et Québec.

« On travaille avec les collègues de Québec sur beaucoup d'enjeux, a-t-il expliqué. On a beaucoup de choses ensemble, si vous regardez dans le cas des inondations en particulier, la collaboration était parfaite. »

La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, qui était aux côtés de M. Champagne, a expliqué que le gouvernement était absent de l'annonce parce qu'il n'était pas encore prêt à présenter son projet à la population. Le gouvernement caquiste est en faveur d'un prolongement de l'autoroute 19, mais il prévoit présenter des « amendements » au projet déjà en cours, a précisé Mme Guilbault.

« Nous ferons l'annonce quand nous serons prêts. Maintenant, le gouvernement fédéral a annoncé des sommes pour ce qui est, selon nous, un projet important pour le Québec. On ne peut pas s'opposer à ce que le gouvernement fédéral annonce de l'argent », a-t-elle indiqué.

« Pour moi, plus il y a d'argent, mieux c'est », a-t-elle ajouté.