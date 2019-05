Projet de loi sur la laïcité: tirs croisés

Denis Lessard

« On supprime un droit fondamental », dit Bouchard

Leurs routes ont pu diverger depuis la publication de leur fameux rapport il y a une décennie. Mais Gérard Bouchard et Charles Taylor parleront d'une seule voix cette semaine à l'Assemblée nationale. Et ils attaqueront tous les deux très durement le projet de loi 21 présenté par le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Simon Jolin-Barrette, sur le port de signes religieux. Avec son projet de loi, le gouvernement « engagera le Québec sur une voie périlleuse », prévient Gérard Bouchard dans son mémoire qui sera présenté demain à la Commission des institutions de l'Assemblée nationale. La disposition de dérogation à la Charte des droits a été souvent utilisée - c'est un argument du gouvernement Legault -, « mais on ne dit pas que ces recours étaient souvent motivés par la nécessité de mieux protéger les droits de certains citoyens. Or, cette fois-ci, c'est exactement le contraire, on supprime un droit fondamental », observe le professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Aujourd'hui, son ex-collègue Charles Taylor va y aller d'une lourde charge. Avec la vague d'islamophobie portée par les réseaux sociaux, le projet de loi « a fatalement la conséquence d'aggraver [l']atmosphère empoisonnée ». Les personnes « discriminées officiellement » sont « ensuite la cible d'incidents haineux », prévient le philosophe, professeur émérite à l'Université McGill. M. Taylor a, il y a deux ans, pris ses distances du compromis proposé par la commission qu'il coprésidait. Son collègue Gérard Bouchard, lui, revient à la charge : l'interdiction limitée aux employés de l'État ayant un pouvoir de coercition - juges, policiers et agents correctionnels - « aurait beaucoup plus de chance de passer le test du droit ». La disposition de dérogation serait inutile et l'impact négatif sur le travail serait « très limité », puisque le port de ces signes est « marginal » chez les employés visés. « Au nom de quel intérêt public ? » Pour Charles Taylor, le projet de loi risque d'avoir des conséquences pénibles pour les néo-Québécois. Les études montrent, relève-t-il, que « dans toutes les sociétés où des mesures restrictives semblables à celles [du projet de] loi 21 ont été défendues en campagne électorale ou référendaire par un parti majeur - le Front national en France, les partisans du Brexit en Angleterre, les républicains de Trump et le PQ au Québec en 2014 -, on a noté une croissance importante de ces incidents haineux. Au nom de quel intérêt public a-t-on le droit de soumettre une minorité de citoyens récemment arrivés chez nous à de telles épreuves ? ».

« On peut se demander, poursuit-il, si un peuple démocratique « a le droit légitime, par un simple vote majoritaire, d'enfreindre les droits de certains de ses citoyens ? D'introduire des discriminations aux dépens de certaines minorités ? Ceci est loin d'être évident ! ». En proscrivant le port de tous les signes religieux, en particulier le port du voile pour les femmes musulmanes, le projet de loi « va non seulement à l'encontre de nos principes fondamentaux, mais cible de façon troublante les minorités les plus vulnérables, les membres de communautés culturelles récemment arrivées parmi nous », indique-t-il dans le mémoire qu'il a fait parvenir à l'avance à la Commission. « Vague de critiques » Pour Gérard Bouchard, le projet repose sur des prémisses dont aucune n'a été démontrée. Il présume que le port de signes religieux est un geste de prosélytisme (de promotion d'une confession), qu'il entrave la démarche pédagogique, qu'il suscite un endoctrinement des élèves, qu'il les traumatise et qu'il peut générer des conflits néfastes au milieu de travail. « Rien de tout ça n'est démontré, rien n'a été validé sur la base de données rigoureuses », insiste le sociologue. Il relève bien des difficultés d'application que le texte du projet de loi ne résout pas. Pourra-t-on interroger les personnes pour connaître le sens qu'elles attachent aux symboles qu'elles portent ? Et surtout, qui sera responsable d'appliquer la loi ? Les ministres Geneviève Guilbault (Sécurité publique) et Sonia LeBel (Justice) ont eu des réponses contradictoires « sans que la question ne soit tranchée ». En outre, plusieurs ont été surpris d'apprendre de la bouche même du ministre Jolin-Barrette qu'aucune sanction n'est prévue pour les contrevenants. Le projet de loi semble dire le contraire, « tout en laissant subsister une part d'imprécision ». On évoque sans détail que la « personne qui exerce la plus haute autorité administrative » doit appliquer la loi. On ne trouve pas dans les mécanismes d'application ces « dispositions essentielles et souvent complexes dont dépend le sort d'une loi ». L'image du Québec souffrira, soutient Gérard Bouchard « Nous devrons vivre pendant quelques années, et peut-être davantage, avec une vague de critiques et de condamnations venant de divers organismes internationaux. » Le Québec sera montré du doigt dans les médias sur la scène internationale - c'est déjà le cas dans le New York Times, le Washington Post et The Guardian. Ces dénonciations « auront pour notre société plusieurs conséquences concrètes néfastes et durables », prédit-il. Les partisans aussi entendus Les audiences publiques sur le projet de loi 21 s'étendront jusqu'à la semaine prochaine. Les 35 groupes ou individus qui seront entendus ont été invités par le gouvernement après consultation des partis de l'opposition. Aujourd'hui, outre M. Taylor, des groupes clairement en faveur du projet de loi sur la laïcité témoigneront : Djemila Benhabib (du Collectif citoyen pour l'égalité et la laïcité), le Mouvement national des Québécois et l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. On a repoussé en soirée les audiences de deux groupes réfractaires au projet, la Commission des droits de la personne et le Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Demain, ce sera au tour de l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité et du sociologue Gérard Bouchard. Jeudi, ce sera Me Julie Latour, des Juristes pour la laïcité et la neutralité religieuse de l'État - elle avait pris fait et cause pour la Charte péquiste de Bernard Drainville. Le Syndicat de la fonction publique précédera les ex-députées libérales Christiane Pelchat et Fatima Houda-Pepin, aussi en faveur du projet de loi. 63 262,83 $ La publicité autour du message télévisé du premier ministre Legault au moment du dépôt du projet de loi 21 a coûté plus de 63 000 $ de fonds publics. Une demande formulée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information montre que les publicités pleine page, en couleur, acheminées aux quotidiens imprimés ont eu la part du lion avec 52 000 $. La publicité sur l'internet a coûté un total de 11 000 $, versés essentiellement à Google, pour tout le mois d'avril. Facebook a récolté 1200 $. Une loi « en décalage » par rapport à ses objectifs, selon la CDPDJ

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) réprouve le projet de loi 21 sur le port de signes religieux déposé par le gouvernement Legault. Dans un mémoire touffu de 95 pages qu'il soumettra ce soir à la commission parlementaire chargée d'étudier le projet de loi parrainé par Simon Jolin-Barrette, le chien de garde des libertés au Québec déplore la dégradation du climat social au Québec après quatre tentatives législatives touchant le droit de la liberté de culte dans les institutions publiques. Le projet de loi 21 « risque de venir encourager chez certains des perceptions négatives et des préjugés à l'égard des formes visibles de religiosité et de confirmer leur volonté de restreindre l'expression de la religion aux limites de la sphère privée », observe la Commission.

