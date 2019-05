Pas à Ottawa de subventionner des tampons, dit Maxime Bernier

Les femmes doivent être «responsables» et apporter leurs propres tampons dans leur milieu de travail lorsqu'elles ont leurs menstruations, selon Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada.

À son avis, ce n'est pas le rôle du gouvernement fédéral de forcer les employeurs sous sa juridiction à fournir des produits d'hygiène féminine à leurs employées, comme c'est l'intention d'Ottawa.

Selon des informations d'abord publiées par La Presse, un avis d'intention a été publié à ce sujet dans la Gazette du Canada. Si le projet de règlement va de l'avant, cette mesure pourrait être mise en place dans les deux prochaines années.

M. Bernier dit qu'il «fait appel à l'intelligence» des femmes et espère qu'elles ne se laisseront pas acheter leur vote par cette promesse hypothétique de fournir des tampons en milieu de travail.

Il maintient qu'il y a des «débats plus importants au Canada que ça» à l'heure actuelle, comme revoir la formule de la péréquation et baisser les taxes et les impôts.