Jason Kenney devient officiellement premier ministre de l'Alberta

Le chef du Parti conservateur uni, qui a prêté serment à Edmonton en compagnie des membres de son cabinet, devient la 18e personne à diriger le gouvernement de la province.

Le nouveau ministre des Finances est Travis Toews, un nouveau venu en politique. Avant d'être élu dans la circonscription de Grande Prairie-Wapiti, il était comptable agréé et éleveur.

L'avocat Doug Schweitzer, de Calgary, est le nouveau ministre de la Justice.

Deux membres chevronnés de l'Assemblée législative, Ric McIver et Jason Nixon, ont également été nommés au cabinet - M. McIver aux Transports et M. Nixon au ministère de l'Environnement et des Parcs.

L'avocate Sonya Savage est la nouvelle ministre de l'Énergie. Adriana Lagrange, commissaire scolaire de Red Deer, devient ministre de l'Éducation.

Le Parti conservateur uni de Jason Kenney a défait les néo-démocrates de Rachel Notley aux élections provinciales du 16 avril, remportant 63 sièges contre 24 pour le NPD.

Mme Notley a promis de rester en tant que chef de l'opposition officielle et aura à ses côtés un caucus expérimenté qui comprend 12 anciens ministres.

La nouvelle session de la législature doit commencer plus tard en mai.

Jason Kenney a déjà promis que la première loi de son gouvernement serait celle annulant la taxe sur le carbone adoptée par le NPD.