La « bibitte Fitzgibbon »

(QUÉBEC) L'amitié de longue date de Guy LeBlanc avec le ministre Pierre Fitzgibbon lui a permis d'obtenir la présidence d'Investissement Québec. Cette relation a fait pencher la balance, puisqu'Ogder, la firme de chasseurs de têtes, avait tenu à souligner qu'un autre candidat, bien plus jeune, s'était nettement démarqué à l'étape des entrevues.

Issu d'une grande institution financière québécoise, le candidat avait eu droit à un entretien avec le ministre Fitzgibbon, qui, surpris, impressionné, avait suggéré à François Legault de le rencontrer. Le premier ministre s'était dit à l'aise avec l'une ou l'autre candidature, et M. Fitzgibbon a finalement choisi son ami Guy LeBlanc. Chez les dirigeants à Québec, on a jugé qu'à 63 ans, l'ancien patron de PWC serait plus à même de recruter des étoiles montantes dans les institutions financières. Nommer un candidat dans la quarantaine aurait bouché l'horizon pour les jeunes loups, ont expliqué des sources sûres à La Presse.

Pierre Fitzgibbon était bien placé pour comprendre cet argument. Bien des fois, il a espéré devenir numéro un dans l'organisation où il se trouvait, sans succès. C'est, confient des proches, ce à quoi il faisait référence cette semaine dans un point de presse étonnant. Quand il a évoqué les affrontements qu'il avait connus, il ne parlait pas de son rôle de joueur offensif - il mesure 1,94 m - chez les « Cactus », l'équipe de football du Collège Notre-Dame.