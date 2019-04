(Ottawa) Galvanisés par les récentes élections provinciales favorables, les conservateurs fédéraux du Québec, réunis ce week-end à Victoriaville, rêvent à voix haute au déferlement d'une vague bleue au scrutin d'octobre prochain. À six mois des élections fédérales, est-ce un scénario réaliste ? Quatre experts se prononcent.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a au pays un appétit pour le changement, ont affirmé les experts consultés par La Presse. À l'exception près de l'Alberta où les électeurs ont éjecté le gouvernement néo-démocrate de Rachel Notley, qui avait causé la surprise en 2015, pour réélire un gouvernement conservateur. « Dans ce cas, on parle d'un retour à ses anciennes amours », illustre le politologue Réjean Pelletier, de l'Université Laval.

Le rouge libéral s'efface peu à peu dans les provinces canadiennes depuis l'élection du gouvernement de Justin Trudeau en 2015. L'automne dernier, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick ont choisi de faire confiance à un gouvernement conservateur. Le scénario s'est répété en Alberta et à l'Île-du-Prince-Édouard, tout récemment. Le Québec a aussi abandonné les libéraux pour confier un mandat historique à la Coalition avenir Québec.

À l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, l'usure des gouvernements libéraux a joué un rôle dans les élections. « Je n'ai pas l'impression que c'est un nouvel engouement pour les conservateurs », estime la professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, Geneviève Tellier.

« Ce qui s'est passé à l'Île-du-Prince-Édouard, par exemple, c'est que le vote des libéraux s'est effondré et est allé vers le Parti vert. Ça ne veut pas dire que les conservateurs sont la voie du changement, mais ce désir-là a amené à ce résultat », explique-t-elle.

Le Manitoba a élu un gouvernement progressiste-conservateur en 2016, après deux mandats du Nouveau Parti démocratique (NPD). « Quand le NPD perd des plumes au fédéral, ça se ressent aussi au provincial », ajoute M. Pelletier.

Montée conservatrice ?

Évoquant des réalités propres à chacune des provinces, les experts consultés hésitent par ailleurs à parler de « montée conservatrice » au pays. « Je pense que ce serait une analyse très courte pour les conservateurs de voir dans ces votes-là un contexte qui leur sera nécessairement favorable », estime le professeur titulaire au département de science politique de l'Université Laval Thierry Giasson.

« J'espère que les stratèges conservateurs sont capables de mettre ces élections-là dans leur contexte. Il y a un appétit pour le changement, pas nécessairement pour le conservatisme. Quand on regarde froidement les données, c'est ce qu'on voit », ajoute-t-il.

Professeure spécialiste en politiques publiques au département de sciences politiques à l'UQAM, Carolle Simard juge qu'il est aussi « prémédité » d'envisager une vague bleue conservatrice au scrutin fédéral. « Est-ce qu'on peut tirer des généralités [des résultats provinciaux] ? Je pense que non », soutient-elle.

Mme Simard use de prudence lorsqu'il est question d'évaluer l'impact des élections provinciales sur le vote fédéral, soulignant que l'électorat peut rechercher une sorte d'équilibre entre les deux ordres de gouvernement. C'est aussi ce que pense M. Giasson.

« On observe que les électeurs vont parfois élire une couleur au fédéral et voter pour une autre famille politique au provincial [...] Il faut prendre tout ça dans le contexte de la politique canadienne et de la particularité unique des provinces », nuance-t-il.

Effet Ford-Kenney ?

L'élection des ténors conservateurs Doug Ford en Ontario et Jason Kenney en Alberta servira-t-elle à propulser le leadership du chef fédéral Andrew Scheer ? Les avis sont mitigés. « Ford est une figure polarisante. Ce pourrait être un levier intéressant pour les libéraux », estime Thierry Giasson.