Tenue des députés de QS: Paradis va réfléchir aux règles vestimentaires

Il est sorti de sa réserve mercredi pour commenter la tenue des députés Catherine Dorion et Sol Zanetti, de Québec solidaire (QS), qui portent jeans, espadrilles et bottes Doc Martens.

Sans dire qu'il approuve leurs choix vestimentaires, l'ancien animateur de télévision s'est « réjoui » du débat qu'ils ont su provoquer.

Selon lui, il est tout à fait opportun en 2018 de revoir le code vestimentaire à l'Assemblée nationale.

« Je suis heureux parce que cette réflexion-là, elle est essentielle et saine », a-t-il déclaré lors d'une mêlée de presse avec les journalistes, geste fort inhabituel pour un président.

« Partout à travers le monde, cette réflexion se fait », a-t-il rappelé. La France, par exemple, a récemment levé l'obligation de porter une veste et une cravate en Chambre.

Le règlement de l'Assemblée nationale du Québec invite les députés à contribuer au maintien du décorum et à porter des habits qui s'apparentent à une tenue de ville.

Or, il n'oblige pas le port du complet cravate ou du tailleur pour les dames. Cette règle, qui est généralement suivie, est plutôt non écrite.

Mme Dorion a fait valoir, mercredi, qu'une tenue décontractée lui permettait notamment de rejoindre les jeunes et de les intéresser à la politique.

« Il y a peut-être, dans la diversité de s'exprimer, autant ce qu'on a l'air (que) comment on parle de toutes sortes de manières, qui peut faire qu'on peut aller chercher plus de monde », a-t-elle plaidé.

Selon elle, un député se doit de rester lui-même.

« Je suis très ouvert à tout ce qui pourrait être proposé, a affirmé de son côté M. Paradis. Moderniser, mettre au jour ce que nous sommes, ce que nous faisons, ça fait partie des débats sains. »

La CAQ, le PLQ et le PQ tiennent au décorum

Pourtant, mercredi, QS et le président Paradis semblaient bien isolés. Le gouvernement caquiste, tout comme les libéraux et les péquistes, s'est montré bien peu disposé à revoir les règles vestimentaires.

« C'est inacceptable pour moi, on se doit d'avoir un certain décorum, avec les décennies, toutes les décisions qui se prennent ici à Québec, pour moi c'est totalement inacceptable », a déclaré le whip du gouvernement, Éric Lefebvre, à son arrivée au caucus de son parti.

Le député libéral et ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a abondé dans le même sens, en puisant dans son bagage personnel. « Dans les hôpitaux, dans le passé, il y a eu une période où la mode allait vers une découverture assez prononcée, je parle des camisoles bedaine. Les patients se plaignaient de l'habillement du personnel », a-t-il relaté.

« Vous ne me ferez pas croire que le vêtement n'est pas aussi un message, [...] et à Québec solidaire, on est toujours prêt à envoyer des messages », a-t-il ajouté, en décochant quelques flèches à l'endroit du parti de gauche.

Catherine Fournier et Méganne Perry Mélançon, du Parti québécois, ont quant à elles affirmé que l'habillement à l'Assemblée nationale est une question de « jugement ».

« Quand on rentre au travail, je crois qu'il faut quand même avoir une apparence soignée », a affirmé Mme Perry Mélançon.

Les discussions au sujet du code vestimentaire se tiendront au Bureau de l'Assemblée nationale, où siègent tous les partis politiques.