Trudeau déclenche une partielle en Ontario

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau a déclenché une élection complémentaire dans la circonscription de Leeds - Grenville - Thousand Islands et Rideau Lakes, en Ontario.

Les électeurs de cette circonscription se rendront le 3 décembre aux urnes pour remplacer l'ancien député conservateur Gord Brown, soudainement mort en mai après avoir été terrassé par une crise cardiaque.

Selon Élections Canada, le gouvernement avait jusqu'au 30 octobre pour annoncer une complémentaire dans cette circonscription.

En 2015, M. Brown avait obtenu 47,38 % des suffrages exprimés, devançant la libérale Mary Jean McFall par plus de six points de pourcentage.

Trois autres sièges sont vacants : Outremont, au Québec, York-Simcoe en Ontario et Burnaby-Sud en Colombie-Britannique, là où compte se présenter le chef du NPD Jagmeet Singh.

La décision de M. Trudeau d'attendre encore pour déclencher une élection partielle dans cette dernière circonscription a déclenché l'ire des néo-démocrates.

M. Singh s'en est indigné sur son compte Twitter.

« Le premier ministre Trudeau a décidé que plus de 300 000 Canadiennes et Canadiens de Burnaby-Sud, d'Outremont et de York-Simcoe ne méritent pas d'être représentés au Parlement. Pourquoi ? », a-t-il écrit.

Selon le député néo-démocrate de New Westminster-Burnaby, en Colombie-Britannique, Peter Julian, la décision de M. Trudeau de ne pas déclencher les trois autres élections partielles est « mesquine et manipulatrice ». Il a accusé le premier ministre de jouer avec la démocratie.

Le gouvernement doit déclencher une élection partielle au plus six mois après qu'un siège eut été déclaré vacant. Il a jusqu'au 18 mars, au plus tard, pour déclencher une élection dans Burnaby-Sud.

Un porte-parole du gouvernement a dit que l'échéance pour déclencher une élection dans la circonscription de Leeds - Grenville - Thousand Islands et Rideau Lakes tombait à la fin de ce mois. Les autres sièges ont été libérés plus récemment.